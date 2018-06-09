國中應屆畢業生縣長獎頒獎典禮　魏明谷表揚獲縣長獎學子

為獎勵彰化縣國中優秀畢業生，肯定學生多元表現，彰化縣政府今(9)日上午在明道大學居仁堂由彰化縣長魏明谷表揚106學年度公私立國中應屆畢業生縣長獎得主共666位，魏明谷說，透過表揚活動肯定獲獎者積極進取之精神，鼓勵多元學習表現，培養彰化縣優良學風。

魏明谷表示，同學在3年的學習期間得到縣長獎，這是一種榮耀，學習過程當中難免會有波折，所激起的浪花，更讓人永遠難忘。同學能夠獲得縣長獎都是實至名歸，有些人是表現在學業上、藝文上、體育上、或是有些人有堅持毅力勇往直前、不畏困難的傑出表現，他為獲獎同學感到高興，並期許成為所有同學的楷模，維持優異表現，努力奮發向上，進階到人生另一個旅程。



▲彰化縣政府辦理106學年度國中應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，縣長魏明谷表揚666位縣長獎國中優秀青年學子，鼓勵多元學習表現。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

魏明谷指出，為表揚各領域優秀畢業生，縣長獎採取多元獎項，包括「學習優質縣長獎」、「修德善行獎」、「人文藝術獎」、「體育競優獎」、「技藝金手獎」、「逆境奮發獎」、「科學創意獎」、「文學創作獎」等八個獎項，除獎勵學業成績及各類競賽表現優異的學生外，也包含了在逆境中樂觀進取、力爭上游的同學，以及敬師孝親、樂於助人，無私服務奉獻的同學。



▲彰化縣政府辦理106學年度國中應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，縣長魏明谷表揚666位縣長獎國中優秀青年學子，鼓勵多元學習表現。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

會場中除了舉辦頒獎典禮之外，亦邀請彰化女中、彰師附工、員林農工等彰化縣17所高中職辦理「青春飛揚大進擊」活動，讓同學們透過各校特色課程與職群實作體驗，以及學諮中心提供的生涯輔導諮詢服務，對自己未來的升學進路能有更完善的規劃。



▲彰化縣政府辦理106學年度國中應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，縣長魏明谷表揚666位縣長獎國中優秀青年學子，鼓勵多元學習表現。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

魏明谷說，教育力就是競爭力，縣府希望藉由縣長獎多元獎項與公開表揚的頒獎儀式，肯定不同層面的優秀表現，鼓勵學生多元發展，期望所有的畢業生都能累積生命豐沛能量，適性揚才成為最具競爭力的國家棟樑。