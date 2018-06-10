陳其邁：鼓勵新創產業投資綠能　讓高雄成為智慧綠能城市

陳其邁表示，發展綠能產業是中央、地方齊力發展的重要產業，他希望高雄未來十年在綠能產業的發展，在政府與產業、研究機構及跨公部門的積極協調之下，鼓勵新創產業投資聚能，讓高雄成為亞熱帶智慧綠能的示範都市。

立法委員陳其邁今(10)日出席「台灣智慧綠能產業聯盟成立大會」，台綠盟主委陳仁達、高市府秘書長趙建喬、台電董事長楊偉甫、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、中油代表、立委陳曼麗、市議員吳益政、光世代董事長陳光雄等也一同出席成立大會。

陳其邁提到，發展「智慧城市、經濟首都」是他對高雄的期許與規畫，日前到歐洲，與倫敦建築學院、智慧城市主持人Peter Bishop教授對談：「智慧城市的目標是永續，智慧城市就是用最有效率的方式將公共服務送到市民手上。」因此智慧城市最重要的是要有效率的改善人民生活。

陳其邁說，目前能源有兩大趨勢，包括綠能發展及去中心化社區智慧電網，這也是智慧綠能產業聯盟的目標，尤其中央前瞻計畫對高雄投資風力電能、市府百萬光電計畫等，積極發展綠能產業，配合社區智慧電網的能源管理，讓能源使用更有效率、更聰明，達到節能及確保能源安全，今年德國漢諾威工業展中有相當多的廠商提出智慧電網管理，去中心化作分散式的儲能系統，例如台達電、西門子等知名國際大廠都有展出。

陳其邁期盼未來有機會擔任市長，將整合資源，透過修法、行政法規及財務協助，幫助新創公司成立並投資綠能產業，並運用功能性的財政政策，讓民間資源投入新創事業和綠能產業。市府進一步扮演孵化器、投資者的角色，形成完整的綠能產業鏈，並以高雄成為亞熱帶智慧綠能的實驗場域，未來更可成為輸出的完整解決方案，成為東南亞智慧綠能產業的示範城市。