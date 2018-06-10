彰化市長盃分齡游泳賽　推展全民游泳風氣

由彰化縣游泳協會主辦的「彰化市107年市長盃分齡游泳賽」，10日上午在彰化縣立體育場健興游泳池舉行開幕典禮，市長邱建富致詞表示，市公所為推展全民游泳運動風氣，提高游泳技術水準，讓大朋友、小朋友可以藉由比賽，互相交流、切磋泳技、鍛鍊體魄，特別贊助彰化縣游泳協會舉辦此活動，今年參賽者近400人，規模盛大。

比賽分為7組進行，包括自強組、國小中年級男生及女生組、國小高年級男生及女生組、國中男生及女生組、高中男生及女生組、挑戰組（高中至24歲以下）、及成人組（25~34歲、35~44歲、45~55歲、55~64歲、65~74歲、75~84歲、85歲以上分齡各組），比賽項目包含自由式、蛙式、蝶式、仰式、接力等。參加競賽各組各項均錄取前8名，並頒發獎狀以資鼓勵。

邱建富指出，他代表彰化市公所感謝大家的熱烈參與，游泳是非常值得大力推動與提倡的全民運動，對身體健康有極大助益，尤其對心肺系統的效應，遠遠超過陸地運動，非常值得各界推廣、學習。



▲彰化市107年市長盃分齡游泳賽在健興游泳池舉行開幕典禮，市長邱建富為游泳賽鳴槍，展開激烈賽事。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

除此之外，邱市長強調，為了推廣全民運動政策，廣增本市運動人口，並提供青少年及學生正當休閒運動，市公所一直致力於爭取並編列經費，建設有益於市民鍛鍊身體健康的運動場地，並定期舉辦各項體育活動，提供愛好運動民眾能有優良的展現體育的舞台。