禁供塑膠吸管 高志明籲為珍奶開一扇窗

（中央社記者韓婷婷台北11日電）環保署「限塑政策」，明年起四大公共場所不能提供內用的塑膠吸管，對此，義美總經理高志明今天特地為珠奶請命，呼籲「限塑政策」不應該是鐵板一塊，應為珍珠奶茶開一扇窗。

環保署今天正式預告限用一次性塑膠吸管的政策草案，明訂自2019年7月起，包含公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類共8000家業者不得提供內用者一次用塑膠吸管。

萬一想喝珍珠奶茶卻沒帶吸管，環保署官員建議可以用湯匙，引發不少網友熱議。

針對此一議題，高志明今天特地在個人臉書上PO文為珍珠奶茶請命。他表示，環保署積極推動的「限塑政策」，是符合世界潮流的；國人必然會支持。若不推動的話，未來必遭國際環保團體譴責。