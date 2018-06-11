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寒士歡度端午　蕭淑麗鼓勵翻轉人生

記者郭政隆／嘉義報導2018/06/11 19:54
▲蕭淑麗議長協助發放健康包等禮品。（圖／記者郭政隆攝影2018.6.11）
▲蕭淑麗議長協助發放健康包等禮品。（圖／記者郭政隆攝影2018.6.11）

人安基金會嘉義平安站為讓寒士也能歡度端午佳節，11日上午在嘉義市中央廣場公園舉辦「扇動未來 端午安康」賀節活動，雖然現場大雨磅礡，仍不減參與250位寒士的熱情，主辦單位並體貼關懷前來參與活動寒士們的需求，以義診、義剪及就業媒合規劃等活動開場，現場還有薩克斯風樂團演奏表演，充滿了浪漫音樂氛圍，也帶領現場與會的民眾一起來跳寒士健康操，主辦單位也提醒現場來賓，健康才是人生最大的財富，藉由每天一段健康操，希望所有寒士們都能保持身體的康健。

長期關懷社會基層弱勢的市議會議長蕭淑麗，今日也來到現場一起關懷寒士們的起居生活，並表達關懷之意，蕭淑麗除了帶動現場民眾一起來跳海草舞的健康操外，也協助發放夏日環保充電扇及夏季內衣褲、毛巾、潔身用品之健康包等禮品，同時也傳遞社會愛心及溫暖，蕭淑麗並特別稱讚愛鄉慈善會與人安基金會長期關懷寒士們與弱勢家庭的善舉，現場她也頒發感謝狀給所有贊助此項活動的單位。

蕭淑麗指出，入夏以來迭創高溫，容易因高溫中暑，再加上蚊蟲孳生，擔心像登革熱等疾病又將肆虐，請現場與會者注意健康；蕭淑麗強調說，她來自基層，知道基層民眾的辛苦，鼓勵現場寒士及弱勢家庭們，說人生難免遭受一時的失意挫折，希望大家能夠敢自立並翻轉人生。

人安基金會嘉義平安站站長黃宸宏表示，該會平日提供寒士們避暑防寒、防飢、防病、工作轉介等服務，希望社會大眾共同發揮愛心，支持平安站常年服務經費，以「給魚給竿 拉人一把」方式，和人安基金會一起幫助「窮苦人」，讓他們能夠重新站起來，也讓他們能夠用自己的力量去服務他人。

關鍵字人安基金會蕭淑麗黃宸宏寒士
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