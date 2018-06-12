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棒球／蘭嶼首支青棒正式成立　今年將挑戰黑豹旗

體育中心／綜合報導2018/06/12 17:31
▲體育署學校體育組葉丁鵬組長(後排右5)出席蘭嶼高中畢業典禮，湊齊黑豹旗的最後一塊離島拼圖。（圖／體育署提供）
▲體育署學校體育組葉丁鵬組長(後排右5)出席蘭嶼高中畢業典禮，湊齊黑豹旗的最後一塊離島拼圖。（圖／體育署提供）

全校學生人數僅55人的臺東縣立蘭嶼高級中學今(12)日舉辦畢業典禮，並於典禮現場舉辦棒球社成立暨中國信託捐贈球衣球具儀式象徵黑豹旗湊齊最後一塊離島拼圖，第6屆參賽隊數有望再創新高。

(106)年，第5屆黑豹旗全國高中棒球大賽已有200所學校報名參加，全臺22縣市都有學校組隊參加。持續透過黑豹旗賽事辦理讓每一位高中棒球員激發對於棒球的熱情與夢想，讓每所高中都有屬於自己的棒球隊，在全國各校「全面引爆」棒球熱潮，灣棒球逐步發展成全民參與，是體育署最大的目標。

位處臺東縣蘭嶼鄉的蘭嶼高中為國內少數離島地區學校，高中全校學生人數僅55(含原住民籍學生30)，本次在臺東縣政府及東大體中林鴻源校長協助、蘭嶼高中楊瑞良校長支持及中國信託商業銀行秉持著「向下扎根、向上結果」的理念支持基層棒球運動並捐贈學校所需的球衣及球具之下，順利促成臺東蘭嶼高中棒球社正式成立，讓黑豹旗離島高中的最後一塊拼圖完整。

體育活動亦是教育的一環，連離島地區學生人數僅55人的球隊都能參賽，體育署期望還沒報名的學校今年一定要參加，只要學生人數已達成報名基本需求，學校都應盡力去支援學生做好學生的後盾，各校協助成立棒球社團或報名如有任何問題或困難，體育署也願意提供各項必要的協助，讓全國每位對棒球有熱情的學生都能擁有一輩子的美好回憶，並期盼更多企業支持基層棒球發展，讓參賽隊伍數再創高中棒球參賽紀錄。


▲臺東縣立蘭嶼高中楊瑞良校長授旗宣布棒球社正式成立。（圖／體育署提供）

關鍵字黑豹旗蘭嶼青棒
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