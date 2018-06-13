提施政說抱負　蕭淑麗建構嘉義市政新藍圖

蕭淑麗於講詞中提到，目前表態的候選人有三位，一位是前任黃敏惠市長，蕭淑麗質疑黃敏惠 9 年市長任內，讓民眾印象最深的是蓋公園，但是，一個城市要繁榮要發展要進步不是只有蓋公園，許多應興應革的，該做的沒做。他批評，為了維護全嘉義市 36 座公園，要花好幾千萬的水電、人事管理費預算，這些維護費用變成財政負擔；四年前她就在想，怎麼把這一項財政的負擔，變成是帶來觀光的收入，當時她提出政見，要把嘉義市的公園打造成主題公園、特色公園，吸引觀光客到嘉義來觀光旅遊。

嘉義市議會議長蕭淑麗自於嘉義市農會轉跑道進入市議會後即深耕基層，更馬不停蹄說明對市政之抱負，受到極廣大民眾的支持與贊同。 12 日晚上，蕭淑麗於嘉義市中正公園辦理第23場問政說明會，不但座無虛席，連會場外也擠滿關愛蕭淑麗的人潮，現場還有嘉義市議會副議長郭明賓、議員黃秋澤、張榮藏等人為蕭淑麗推薦與助講。

蕭淑麗在說到涂醒哲市長時表示，當一位行政首長，一定要清廉沒有私心、沒有貪念，才能正派把市政做好。他批評涂醒哲為了東區雅竹路四間私人建商蓋的無路的別墅，土地便宜買，他竟然編了將近四億為四間別墅開路，那條路大約只有20米長，是百姓的血汗錢，不是他們家的金庫，這讓人合理懷疑，不是圖利他人就是官商勾節；八掌溪人行景觀橋的預算還未送議會審查，還未通過，他已經先發包，這也是黃秋澤議員在議會將他移送6案檢調調查的案子其中兩件；她說她的每一句話都是可以求證的，都有資料可以查的，是負責任的！蕭淑麗強調，當一位行政首長一定要正派、清廉、無私心、無貪念，她過去在農會八年多，手上7、80億的資金在運作在經營，她能夠讓農會賺錢還能買土地，她能夠清清白白、乾乾淨淨轉換跑道，這就可以證明，蕭淑麗的人品操守值得大家信賴。

蕭淑麗在市政建設方面則提到，打造北棟大樓成為嘉義市的新地標，讓未來北棟大樓不僅是市政大樓，還將規劃國際會議廳與歌劇院，是一個進步的城市該有的基本建設；規劃建國二村連結大雅路商圈，將這個區域打造成台北信義商圈的高級商圈；北港路區段徵收，帶動西區的發展，也讓嘉義市更都市化，讓人家願意到嘉義市來投資；規劃設計形塑北邊的牛稠溪、南邊的八掌溪河岸風光，讓民眾有休閑去處，還可以舉辦國際性比賽，例如遙控飛機，寵物大賽；將蘭潭打造成一個觀光景點，是更有看頭的噴泉，吸引觀光客到嘉義來旅遊、觀光，帶來觀光財，觀光收入，反對蘭潭加蓋， 而且是覆蓋太陽能板。

在政策方面，蕭淑麗表示將辦理幸福食堂老人共餐，在84里推動，由政府補助，社區志工協助，讓老人家不只走出來吃飯，走出來交朋友，閒暇一起下棋、唱卡拉OK；推出優惠的政策來協助青年創業，幫助青年就業，讓年輕人能夠回到故鄉，讓父母親能夠享受天倫之樂；婦幼一條龍政策，對於婦女朋友的照顧，對於年輕夫妻，鼓勵他們多生育，解決少子化問題，由政府從生育養育托育教育給予補助。