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錢難賺！AV女優薪水曝光　與老男優尬床的報酬是這樣

娛樂中心／綜合報導2018/06/13 17:29
▲明日花綺羅是AV界一線女優。（圖／翻攝明日花綺IG , 2018.06.13）
▲明日花綺羅是AV界一線女優。（圖／翻攝明日花綺IG , 2018.06.13）

日本AV產業蓬勃，許多年輕女性也前仆後繼下海賺皮肉錢，但這些「職業女優」們究竟是什麼原因願意在「淫光幕」前與年紀都可以當自己爸爸的男優溫存？AV達人一劍浣春秋透露，會來暗黑界打拼的女優大部分都是「無法適應上班族生活」，才會咬牙賣身，也表示真正能賺大錢的只有少數，雖然一線女優一支片酬有80萬日幣（約21萬6000元台幣），但也有女優拍片僅拿到6000日幣（約台幣1600元）的報酬，讓她窮到出面控訴片商，還在直播中吞藥，嚇壞粉絲！


▲明日花綺羅靠拍片賺進大把鈔票。（圖／翻攝明日花綺IG , 2018.06.13）

一劍浣春秋表示在片商公布的女優片酬中，以天使萌所屬的事務所「Bstar」為例，專屬女優一支作品最高可賺取80萬日幣（約21萬6000元台幣）的薪水，雖然高出上班族許多，但也並非做個1、2年就可以不愁吃穿，只有如明日花綺羅等級的女優可以「揮金如土」，而27歲的女優寶生莉莉，就因為只能在大鍋炒片子演配角，片酬區區6000日幣（約台幣1600元），讓她窮到快餓死。


▲AV女優寶生莉莉片酬少得可憐。（圖／翻攝寶生莉莉推特 , 2018.06.13）

曾入圍DMM成人大賞最優秀女優獎的麻里梨夏和奏自由等人，甚至還得兼差打工賺生活費，才足夠支付生活上的開銷，雖然麻里梨夏加盟新事務所後成為AV天后，但還是有些「基層女優」必須在本業之外靠陪酒、陪睡賺錢，或是隱姓埋名在一般公司工作，相當不容易。


▲AV女優麻里梨夏走紅前必須兼差打工應付生活開銷。（圖／翻攝 えっちなお姉さん , 2018.06.13）


▲AV女優奏自由也曾在本業之外靠打工賺生活費。（圖／翻攝 s-cute , 2018.06.13）

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