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2026年美加墨世界盃凌晨爆出本屆最大冷門，人口54萬人、比雲林還少的非洲小國維德角，90分鐘0：0逼和無敵艦隊西班牙，40歲門將大叔沃齊尼亞（Vozinha）一夜封神，全場狂檔西班牙27次射門（7次射正），幾乎靠一己之力檔住整隊身價12.3億歐元（約合新台幣449億）的西班牙全場轟炸，賽後泛淚、雙手紅腫、發抖歡慶隊史最重要一戰。世界盃小組賽H組首場比賽中，世界排名第67的維德角迎戰世界排名第2的西班牙，賽前沒有人看好維德角有任何獲勝或和局可能，比賽開打後，西班牙豪華陣容幾乎控制全場球權，控球率高達74%，並瘋狂轟出27次射門，結果全部被沃齊尼亞檔下。沃齊尼亞本場最神之處在於7次核心撲救，面對佩德里（Pedri）、奧亞薩瓦爾（Oyarzabal）、18歲超級天才亞馬爾（Lamine Yamal）多次起腳轟炸，沃齊尼亞用飛撲成功擋住國門，賽後更獲選為單場最佳球員，證明其含金量，也讓他成為1966年以來，世界盃歷史上年滿40歲以上，單場撲救次數第2多的門將。比賽結束的哨音響起時，沃齊尼亞跪倒在球門前激動落淚，手禁不住紅腫、發抖，這一幕感動全球無數球迷。他賽後哽咽表示，眼淚是為了已故的祖父母而流，同時也為無法親臨現場的母親、家人感到遺憾，因為他們無法負擔昂貴的簽證而未能前往美國觀賽。說起沃齊尼亞的職業足球之路，堪稱是一名標準的足球浪人，在維德角本土的業餘球隊起家，直到25歲才前往安哥拉聯賽，簽下人生第一份職業合約，隨後他的足跡遍佈歐洲非主流聯賽，先後在莫爾多瓦、塞浦路斯、斯洛伐克以及葡萄牙的低階聯賽球隊效力。雖然在俱樂部默默無聞、領著低薪維持生計，但他長期以來都是維德角國家隊不可或缺的門將，也堪稱隊魂級人物，隊友莫雷拉（Steven Moreira）賽後就開玩笑地說：「在隊裡我們常常拿他的年齡開玩笑，但在世界盃這個最高舞台上，他竟然完成這麼瘋狂的一場球。年齡從來都不是問題。」本戰賽後，沃齊尼亞IG從5萬暴漲到370萬，儘管因為年齡關係，世界盃後他仍難以透過這次高曝光度獲得一級聯賽合約，但他在生涯末期，仍用一場驚動世界的經典戰役，在全世界球迷面前，做了一次最熱血的自我介紹。沃齊尼亞賽後也熱血的說，自己一生都在夢想這一刻，「我畢生努力，就是為了站在這裡，我用經驗為球隊做出貢獻，我對此很高興，在聽到球迷們高喊我的名字後，這種感覺實在太棒了，我很感謝維德角的大家、隊友與教練們。」全名：Josimar José Évora Dias出生日期：1986年6月3日（現年40歲）身高：189公分所屬國家：維德角共和國身價估值：約5萬歐元（約合新台幣182萬）所屬球隊：查維斯（Chaves，葡萄牙甲級聯賽二級）