端午連假咖啡優惠整理，全家自週五（19日）起連續5天，特大杯拿鐵第二杯25元，也可以搭特大杯美式，任選兩杯95元，還有仙女醇奶茶第二杯10元，霜淇淋35元單支就特價，週三還有特濃咖啡10元多一杯、可寄杯；7-11今（16）日起「LINE禮物」咖啡電子票券，冰特選拿鐵買1送1可寄杯。
🟡全家便利商店
📍APP｜6月27日10:00開賣
◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵10元多一杯，5.5折（原價110元、特價60元）
◾阿里山極選綜合美式10元多一杯，5.6折（原價80元、特價45元）
◾阿里山極選綜合拿鐵10元多一杯，5.6折（原價90元、特價50元）
📍門市｜6月19日起至6月23日
◾特大經典拿鐵任2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大經典美式任2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶任2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
📍門市｜6月19日起至6月23日
◾霜淇淋單支35元，折（原價49元、特價35元）
◾黑糖粉粿酷繽沙任選2杯85元，折（原價65元、特價43元）
◾農心辛拉麵袋麵／炒麵／辣白醬買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾麗巧克Nabati起司／巧克力買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾好麗友蛋黃派買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾威德in運動補給飲料買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾雪碧600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾FMC不知春茶買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾曠世奇派雪糕 提拉米蘇／巧克力10元多一件，6折（原價49元、特價30元）
◾阿奇儂極濃義式開心果雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾順天本草 金逍遙／薈靈光買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP優惠趣｜6月15日至6月17日
◾大杯阿里山極選綜合美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾大杯阿里山極選綜合拿鐵買1送1，5折（原價90元、特價45元）
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）
◾特大杯冰好喝奶茶買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍APP｜6月10日起至6月16日
◾大杯拿鐵6杯199元，6.1折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵5杯199元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾大杯單品拿鐵3杯199元，6.1折（原價110元、特價66元）
◾大杯厚奶拿鐵5杯199元，6.2折（原價65元、特價40元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾熱琥珀小葉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）➡️點此購買
◾大杯冰精品拿鐵買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾特大杯梔子花青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾特大杯冰濃萃美式咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍APP｜限6月16日
◾冰淇淋紅茶2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）限icash pay
◾特大杯黑糖粉粿蕎麥茶2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）限OPEN錢包
📍APP｜6月10日至6月19日
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／真果芭樂氣泡咖啡4杯220元，6.5折（原價85元、特價55元）
◾西西里風檸檬咖啡／檸檬咖啡／氣泡咖啡／真果芭樂氣泡咖啡任13杯688元，6.2折（原價85元、特價53元）
◾特大杯美式／特大杯拿鐵任14杯688元，7折（原價70元、特價49元）
◾一顆檸檬青茶／香鑽水果茶／青梅冰茶任15杯688元，6.6折（原價70元、特價46元）
◾風味飲系列指定冰飲任13杯688元，7.1折（原價75元、特價53元）
◾中杯精品香椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵任10杯688元，6.3折（原價110元、特價69元）
📍foodomo｜6月1日至6月30日
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾大杯精品馥芮白買2送1，6.7折（原價120元、特價80元）
🟡萊爾富
📍門市｜5月27日至6月23日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）到6/23
◾新摩卡咖啡特價39元，5.2折（原價75元、特價39元）
◾大杯水果茶特價69元，8.6折（原價80元、特價69元）
◾特大杯四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）至6月9日
◾特大杯波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
📍APP｜5月27日至6月30日
◾大杯特濃美式買49送50，5折（原價55元、特價27元）
◾大杯特濃拿鐵買49送50，5折（原價65元、特價32元）
🟡美廉社
📍APP｜5月27日至6月23日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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📍APP｜6月27日10:00開賣
◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵10元多一杯，5.5折（原價110元、特價60元）
◾阿里山極選綜合美式10元多一杯，5.6折（原價80元、特價45元）
◾阿里山極選綜合拿鐵10元多一杯，5.6折（原價90元、特價50元）
📍門市｜6月19日起至6月23日
◾特大經典拿鐵任2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大經典美式任2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶任2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾霜淇淋單支35元，折（原價49元、特價35元）
◾黑糖粉粿酷繽沙任選2杯85元，折（原價65元、特價43元）
◾農心辛拉麵袋麵／炒麵／辣白醬買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾麗巧克Nabati起司／巧克力買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾好麗友蛋黃派買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾威德in運動補給飲料買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾雪碧600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾FMC不知春茶買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾曠世奇派雪糕 提拉米蘇／巧克力10元多一件，6折（原價49元、特價30元）
◾阿奇儂極濃義式開心果雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾順天本草 金逍遙／薈靈光買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯阿里山極選綜合美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾大杯阿里山極選綜合拿鐵買1送1，5折（原價90元、特價45元）
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◾大杯單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）
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📍APP｜6月10日起至6月16日
◾大杯拿鐵6杯199元，6.1折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵5杯199元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾大杯單品拿鐵3杯199元，6.1折（原價110元、特價66元）
◾大杯厚奶拿鐵5杯199元，6.2折（原價65元、特價40元）
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◾大杯冰特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
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◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍APP｜限6月16日
◾冰淇淋紅茶2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）限icash pay
◾特大杯黑糖粉粿蕎麥茶2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）限OPEN錢包
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／真果芭樂氣泡咖啡4杯220元，6.5折（原價85元、特價55元）
◾西西里風檸檬咖啡／檸檬咖啡／氣泡咖啡／真果芭樂氣泡咖啡任13杯688元，6.2折（原價85元、特價53元）
◾特大杯美式／特大杯拿鐵任14杯688元，7折（原價70元、特價49元）
◾一顆檸檬青茶／香鑽水果茶／青梅冰茶任15杯688元，6.6折（原價70元、特價46元）
◾風味飲系列指定冰飲任13杯688元，7.1折（原價75元、特價53元）
◾中杯精品香椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵任10杯688元，6.3折（原價110元、特價69元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾大杯精品馥芮白買2送1，6.7折（原價120元、特價80元）
📍門市｜5月27日至6月23日
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◾新摩卡咖啡特價39元，5.2折（原價75元、特價39元）
◾大杯水果茶特價69元，8.6折（原價80元、特價69元）
◾特大杯四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）至6月9日
◾特大杯波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾大杯特濃美式買49送50，5折（原價55元、特價27元）
◾大杯特濃拿鐵買49送50，5折（原價65元、特價32元）
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◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
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◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
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