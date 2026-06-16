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Netflix《鐵拳教育》上線後不只登上多國排行榜冠軍，更掀起全球觀眾對校園霸凌、教師處境與未成年犯罪的討論。飾演教權保護局督察官羅華振的金武烈近日接受《Dispatch》訪問，除了分享角色爆紅原因，也首度鬆口談到第二季可能性，透露導演看到熱烈迴響後主動傳訊息問他：「現在該怎麼辦？」而他的回答只有一句話：「當然要拍第二季啊！」羅華振受到全球觀眾喜愛，金武烈說角色雖然很有英雄色彩，但也是一個大膽又危險的想像人物，「不過我想大家會喜歡他，是因為華振是一個願意承擔責任的大人。」也因為《鐵拳教育》爆紅，金武烈的IG湧入世界各地教師的訊息，對於海外觀眾的喜愛，他感到相當意外，「因為這是一部以韓國教育現場為背景的作品，所以我從沒想過海外觀眾也會這麼喜歡。我一直在思考原因到底是什麼」。他發現無論是哪個國家，父母的心情、老師的心情，以及教育現場面對的問題其實都很相似，「來自法國、馬來西亞等國家的觀眾都會跟我分享『我們國家也發生過類似的事』，還說很感謝有人拍出這樣的故事。這對我來說是非常驚喜又新鮮的經驗」。外界也很關心《鐵拳教育》是否有第二季，金武烈就說：「導演看到反應後還傳訊息問我『現在該怎麼辦』，所以我回他『當然要拍第二季啊』。」他也表示，會以更認真、更慎重的態度看待大家的支持與喜愛。金武烈也分享自己心中的《鐵拳教育》，「如果觀眾看完之後，不只是獲得爽快感或情緒宣洩，而是能留下值得思考的問題，那我會非常感謝。」《鐵拳教育》講述教權保護局以強硬手段介入校園問題，替受害學生、家長與教師發聲。不過原作網漫曾因涉及種族歧視與性別爭議引發批評，不僅遭北美停更、韓國刪除部分集數，改編消息曝光後也掀起是否美化暴力執法的討論，甚至連原定主演金南佶都婉拒演出。最終由金武烈接演羅華振一角，他解釋作品將難以處理的社會議題，用比較有趣的方式呈現，相當吸引人；加上能再度與曾合作過洪鍾燦導演攜手，也是促成他接演的重要原因，因為他們過去就在《少年法庭》處理過少年犯罪議題。由於知道作品題材敏感，金武烈拍攝時格外謹慎，並主動調整台詞，例如第2集中對霸凌受害學生說出的「亨柱啊，沒事了」，就是他提議加入的內容，希望讓角色的情緒轉折更完整，「我覺得如果加上那句台詞，能幫助被霸凌的學生角色更好進入情緒。」同時能讓觀眾感受到作品對受害者的關懷。