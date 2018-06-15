夏沂汾愛用台灣土 蓋窯到燒陶都是創作

（中央社記者鄭景雯台北15日電）「我的陶是我與窯共創的結果。」美國陶藝家夏沂汾在台居住30年，他用苗栗、金門等台灣原礦土燒製陶藝，近日在鶯歌陶瓷博物館舉辦「夏沂汾的柴燒陶藝展覽」。

夏沂汾1952年生於美國紐約，祖父申陌士曾在清末民初到中國，任職郵務局，夏沂汾從小耳濡目染中華文化，熱衷雕塑藝術。

1988年夏沂汾到台灣結婚生女，定居台北，開始接觸陶藝，致力於東方陶藝創作與研究20多年，以熟悉的西方邏輯精煉東方器型，深信創作過程可展現在藝術品當中。

夏沂汾製陶從建窯開始，他沒有拜師學藝，建窯燒陶的知識，啟始於模仿中國古窯，摸索中累積經驗而成。20多年前，他在住宅坡地上建了第一座兩室窯，但因窯室太大，改建單室窯。窯址依山而闢，在山坡上挖掘隧道般長洞，好讓大部分的窯磚都能被土包覆，加強保溫效果。