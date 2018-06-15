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夏沂汾愛用台灣土 蓋窯到燒陶都是創作

中央社2018/06/15 16:50
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者鄭景雯台北15日電）「我的陶是我與窯共創的結果。」美國陶藝家夏沂汾在台居住30年，他用苗栗、金門等台灣原礦土燒製陶藝，近日在鶯歌陶瓷博物館舉辦「夏沂汾的柴燒陶藝展覽」。

夏沂汾1952年生於美國紐約，祖父申陌士曾在清末民初到中國，任職郵務局，夏沂汾從小耳濡目染中華文化，熱衷雕塑藝術。

1988年夏沂汾到台灣結婚生女，定居台北，開始接觸陶藝，致力於東方陶藝創作與研究20多年，以熟悉的西方邏輯精煉東方器型，深信創作過程可展現在藝術品當中。

夏沂汾製陶從建窯開始，他沒有拜師學藝，建窯燒陶的知識，啟始於模仿中國古窯，摸索中累積經驗而成。20多年前，他在住宅坡地上建了第一座兩室窯，但因窯室太大，改建單室窯。窯址依山而闢，在山坡上挖掘隧道般長洞，好讓大部分的窯磚都能被土包覆，加強保溫效果。

「因為沒有土地，每次搬家，必須拆解我的窯，另覓一塊適合建窯所在。」20多年來，7噸窯磚跟著夏沂汾搬了4次家，「每一次重建，我都嘗試調整，以達到我希望的變化及釉色。」現在夏沂汾的窯，深300公分，寬120公分，窯頂最高點約120公分，體積約為3立方公尺。

夏沂汾喜歡陶藝與生活土地結合，選用苗栗土、金門土等台灣原礦土，以攝氏1300度高溫持續柴燒7至14天，氧化與還原交替冶煉自然落灰釉成器，成就了他獨特的陶藝，他說：「我的陶是我與窯共創的結果，窯中的任何變化，都會加倍反映在器表，充滿挑戰。燒出的每一件作品，我都欣然接受。」

他燒製的「初雪」茶碗，芥末黃夾帶著墨綠的流釉，從碗沿自由向下滑落在紫金帶黑色的碗壁，層次分明，色澤多變，碗口出現細細的白粉末點，如同白淨的初雪，灑落在深秋的田埂上。

「Birth in Fire—Evan Shaw夏沂汾的柴燒陶藝」即日起至7月22日，在鶯歌陶瓷博物館市民陶藝平台展出。（編輯：管中維）1070615

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