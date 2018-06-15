送暖慶端午　溫馨關懷回收個體戶

資源回收個體業者是資源回收作業的最前鋒，更是社會中落實資源回收工作中不可或缺的一份子，嘉義市環保局為關懷以資源回收為業的個體業者，15日中午聯合嘉邑行善團、嘉義市財團法人九華山地藏庵、嘉義文財殿、嘉邑城隍廟、行政院雲嘉南區聯合服務中心、東區衛生所、陽明醫院及義教里洪有慶里長於嘉義市長青園辦理資源回收個體業者關懷活動，致贈資源回收個體戶500元禮金、平安米、祈福平安油、食品、衛生紙等生活必需品及提供健康檢查，盼能在端午佳節的溫馨氛圍中，送上誠摯的關懷與祝福。

近年來，回收物變賣價格低落，回收個體業者的收入大不如前，九華山地藏庵董事長黃俊森於活動中有感而發的表示，目前有個宗教團體也是以回收資源來促進環保，他希望該團體也能照顧資源回收個體業者，期盼該團體的資源回收物能以個體業者為主，並將所得款額協助、回饋給資源回收個體業者。

廢棄物管理科科長孫意惇指出，嘉義市目前有205位資源回收個體業者，年齡介於32歲至95歲間，共有128位年逾65歲，平均年齡高達67.5歲，女性資源回收個體業者149位，72.68%占了大多數，為了體恤回收個體業者的辛勞及守護長輩們的健康，在諸多善心人士及團體的齊力奔走及慷慨解囊下，攜手促成此次的「關懷回收個體戶 送暖一同慶端午」活動，除了捐贈禮金及豐厚生活物資外，考量回收個體業者平日忙於工作，往往容易疏於注意自己的健康狀況，特邀東區衛生所及陽明醫院提供胸部X光檢查、子宮頸抹片檢查及口腔篩檢等健康檢查服務，為回收個體業者的健康把關，冀望將這股愛心暖流帶給回收個體業者，送暖一同歡慶端午。

嘉義市環保局副局長蕭令宜感謝各界凝聚善的力量，將小愛串聯成大愛送給需要幫助的人，也提醒回收個體業者出外工作時，要多加注意自身及交通安全，回收物要做好分類貯存、勿超量堆積，保持環境衛生整潔，提升大家對於個體業者的工作付出多一分認同，讓個體業者的資源回收工作可以安全地、永續地、獲得尊重地在社會中運行。