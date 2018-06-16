歌迷注意！萬芳首次攻進高雄巨蛋　7月7日門票開賣

在今年4月14日成功攻蛋的萬芳，挾著半小時秒殺售罄的魅力，聽到歌迷聲聲呼喊「要加場」的聲音，因此決定在今年的12月8日選在高雄舉辦《時間仍然繼續在走》高雄巨蛋演唱會。基於珍惜每一次跟歌迷相聚時刻的萬芳，這次首次要到高雄開唱，她用｢戰戰兢兢」四個字形容自己的心情，接連北高攻蛋的她也提到：｢每一次演出都是戰戰兢兢，時間仍然繼續在走，越來越珍惜每一次的相聚。」
對南台灣美食及咖啡店如數家珍的萬芳表示，｢每次到高雄、台南演出，都會去逛逛，我很喜歡在『小樹的家』繪本咖啡店聽故事、『17號穀倉』的奶酥吐司、『三星園』的白玉紅豆抹茶冰淇淋、三餘書店、灰灰基地等，欣賞許多老屋新意的設計、青年路的永吉便當等，每次遊走一趟身心靈都獲得滿足。」
▲萬芳這次的高雄巨蛋演唱會將時間調至5點開始，目的是希望歌迷能到高雄走走逛逛。（圖／聯成娛樂提供 , 2018.06.16）
首次進攻高雄巨蛋，萬芳和工作人員特地到高雄巨蛋去走一遭去感受現場氣氛，萬芳特別到每個角落及座位「試坐」。萬芳提到：｢去每個座位區域感覺和舞台的距離，發現高雄巨蛋的觀眾席和舞台是靠近的。」問萬芳這次為了高雄巨蛋演唱會安排怎麼樣的特別驚喜給歌迷？她表示，｢會有一些跟台北不一樣，也還在跟導演討論。有了台北小巨蛋的經驗，我們也做了一些調整、改進，希望可以更多照顧到前排的觀眾。」
萬芳 《時間仍然繼續在走》高雄巨蛋演唱會，12月8日下午5點開唱，7月7日上午11點11分全省7-11及ibon正式售票。