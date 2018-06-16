歌迷注意！萬芳首次攻進高雄巨蛋　7月7日門票開賣

在今年4月14日成功攻蛋的萬芳，挾著半小時秒殺售罄的魅力，聽到歌迷聲聲呼喊「要加場」的聲音，因此決定在今年的12月8日選在高雄舉辦《時間仍然繼續在走》高雄巨蛋演唱會。基於珍惜每一次跟歌迷相聚時刻的萬芳，這次首次要到高雄開唱，她用｢戰戰兢兢」四個字形容自己的心情，接連北高攻蛋的她也提到：｢每一次演出都是戰戰兢兢，時間仍然繼續在走，越來越珍惜每一次的相聚。」

對南台灣美食及咖啡店如數家珍的萬芳表示，｢每次到高雄、台南演出，都會去逛逛，我很喜歡在『小樹的家』繪本咖啡店聽故事、『17號穀倉』的奶酥吐司、『三星園』的白玉紅豆抹茶冰淇淋、三餘書店、灰灰基地等，欣賞許多老屋新意的設計、青年路的永吉便當等，每次遊走一趟身心靈都獲得滿足。」