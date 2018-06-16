綠島公館國小海底畢業典禮　傳遞時光膠囊

原本15日就要舉行「海底畢業典禮」，因天公不做美、海象不佳，延至今日舉行，由台東大學策畫團隊領9名畢業生著裝，先在海底投遞時空信，並找尋自己的畢業證書，上岸後交由公館國小高志翔校長頒發畢業證書；典禮最後，由公館國小高志翔校長及綠島國中楊明政校長，攜手引領畢業生們做海底巡禮。

6月份即將尾聲，許多國中小都在此時舉辦畢業典禮，今天台東縣綠島鄉公館國小，今天舉辦一場別開生面且絕無僅有的「海底畢業典禮」，共有9名畢業生不畏風浪，在海底拿到畢業證書，給自己一個非常有意義的畢業紀念。

公館國小校長高志翔表示，能夠在海中舉辦畢業典禮，是在很多縣市無法做到的事情，只有在這四面環海的綠島才可以辦的到，很高興同學們順利畢業，也期許未來能夠更上層樓。

公館國小的海底畢業典禮已經堂堂邁入第5屆，今年畢業典禮主題「時空膠囊」，讓畢業生們將寫給自己的信投入特製的「時光郵筒」，一年後再由綠島國中楊明政校長開啟，將信交到已經是即將國二生的自己手中，讓學生們驗證成長的歷程，看看當初的期許是否能實現。楊明政表示，這次不當老師了，重新當學生去體會一下學習該有的態度，反思自我，繼續教導學生建立認真學習、自發共好的態度。

原本畢業典禮地點訂在外海，但因氣候不佳，臨時改至公館港內港，但是在公館國小、臺東大學教練團隊臨危不亂、立即採取緊急應變措施，並做足充足的安全評估，最終順利完成整場活動，也讓畢業生體驗到畢業典禮的難忘經驗。



▲位在綠島鄉的公館國小今舉辦別開生面的海底畢業典禮，讓所有師生相當難忘。（圖／台東大學提供）



▲每位師生都穿上潛水裝找尋自己的畢業證書。（圖／台東大學提供）