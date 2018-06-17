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政治

民調：蔡英文聲望再陷低迷32%　賴清德不滿意度也首高

記者陳弘志／台北報導2018/06/17 10:21
▲總統蔡英文。（資料照／記者陳弘志攝）
▲總統蔡英文。（資料照／記者陳弘志攝）

由游盈隆所主持的台灣民意基金會今(17)日公布蔡英文總統民調，結果顯示蔡英文的聲望再陷低迷，只有32.7%，為歷來第四低，而不贊同率52%，歷來第二高，顯示蔡英文當前的民意支持正陷入一種非常困難的狀態。至於賴清德內閣的施政表現，不滿意首度高於滿意。

關於總統聲望，民調問題為「蔡英文總統上任已經超過兩年。整體來講，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果顯示：6.8%非常贊同，25.9%還算贊同，30.2%不太贊同，21.8%一點也不贊同，15.2%沒意見或拒答。

根據最新民意顯示，雖有三成三的人基本上贊同蔡英文領導國家的方式，但多數五成二的人不贊同。不贊同的人比贊同的人多達19個百分點；另一方面，強烈不贊同的人有二成二左右。

進一步分析，有四點發現值得注意。首先，在年齡層方面，25-54歲的公民不贊同蔡英文職務表現的比例高達五成八，遠高於55歲以上或24歲以下的公民。而且，在二十歲以上的公民中，除了七十歲以上的人之外，不贊同蔡英文職務表現的人，都明顯多於贊同的人。

第二，在教育程度方面，一項驚人的發現是，專科及大學以上教育程度的公民，贊同蔡英文職務表現的比例竟然低於三成，只有二成七左右；不贊同比例則高於六成以上。第三，在政黨認同方面，除民進黨認同者中，有高達七成二贊同蔡的職務表現外，中性選民中只有二成一贊同，國民黨認同者中只有5.6%贊同。

第四，從地緣政治的角度看，蔡英文在雙北（台北市、新北市）的聲望只有30.5%，即使是民進黨執政的四都（桃園、台中、台南、高雄）也只有37.1%，在六都以外的所有其他縣市的聲望只有二成九，這具體說明了蔡英文民意支持低落的現象是遍佈各地的。

民調也顯示，2018 年上半年迄今，蔡英文的聲望一直都在四成以下，且絕大多數時間在三成出頭，顯示蔡英文並沒有脫離二次執政困境的跡象。

至於賴清德內閣的表現，民調結果為：9.2%非常滿意，33.2%還算滿意，26.9%不太滿意，16.5%非常不滿意，14.2%沒意見或拒答。有四成二的人滿意賴內閣的表現，但有四成三的人不滿意，不滿意的人比滿意的人多一個百分點，是賴內閣上任以來的頭一遭。

這份民調的訪問期間是2018年6月11-12兩天，對象以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1073人，抽樣誤差在95%信心水準下，正負2.99個百分點。

關鍵字蔡英文民調賴清德
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