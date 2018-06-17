影／有洋蔥慎入！巴西內馬爾遭「設局」　泣喊：莫忘初衷

▲內馬爾左小腿的刺青是一名小男孩站在貧民窟前，腦海浮現球場、獎盃以及家庭的圖案，砥礪自己莫忘初衷。（圖／美聯社／達志影像）

2018 俄羅斯世界盃開踢，萬眾矚目的巴西將於台灣時間明（ 18 ）日凌晨 2 點對戰瑞士，其中頭號球星 Neymar （內馬爾）傷癒復出，順利趕上世界盃開賽。巴西電視台為了激勵這名國家英雄，竟然「設局」讓內馬爾回到年幼時居住的房間，內馬爾見了一模一樣的擺設，當場流下英雄淚，場面溫馨感人。

巴西一家電視台日前為了激勵民族英雄內馬爾，希望他在世界盃能有更好的表現，特地將內馬爾的豪華寢室還原成他小時候居住的貧民窟模樣，讓他在房間裡掩面啜泣、久久不能出聲，所有反應都在節目「 Caldeirão do Huck 」中完整呈現。隨後，內馬爾的家人紛紛進場，內馬爾立刻獻上擁抱。

內馬爾幼時與家人住在聖保羅的貧民窟中，生活相當困苦。熱愛足球的內馬爾，不斷練習足球，希望靠這項運動翻身，他也會在房間裡擺著足球，將足球視為一輩子的好朋友。

成為巴西足球明星後，內馬爾仍不忘初衷，在小腿刺上抱著足球的小男孩站在貧民窟前，腦海浮現球場、獎盃以及家庭的畫面，內馬爾也感謝節目主持人讓他重溫舊夢，他表示，自己永遠都是那個熱愛足球的小男孩。



▲內馬爾看見家人後，立即獻上擁抱。（圖／翻攝自 YouTube ）