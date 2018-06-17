影／萬劍彈、海劍二驗證失敗？中科院否認撤換計劃主持人

萬劍彈與艦射型天劍二型防空飛彈為中山科學院近期研發的先進制敵武器，但是傳出在漢光演習前實施飛彈射擊驗證中，兩款武器都驗證失敗，中科院怒而撤換計畫主持人，也有另一說法是中科院內部人事紛爭，只是藉這次驗證出包為由，撤換計畫主持人。
針對媒體報導中科院「萬劍彈」、「海劍二」驗證失敗，計劃主持人遭撤換，中科院17日晚間澄清說明指出，為有效推動各項國防武器專案研發工作，各專案計畫主持人對全般研發、量產任務執行，負有全責。報載天劍計畫人事調整，係本院內部正常人事作業，係針對研發任務推動之綜合考量。
中科院強調，各項武器裝備研發測試，依各軍種需求，均按既定進度執行，報載內容與事實不符。
萬劍聯合遙攻武器俗稱「萬劍彈」，與美軍現役的AGM-54聯合遙攻武器( JSOW )相同，具有次彈頭(子母彈)攻擊特性，彈身與推進方式與英、法合作生產的「風暴之眼」(Storm Shadow)相同，能夠在敵方防空飛彈射程之外發動攻擊。空軍經國號戰機藉「翔昇計畫」提升性能後，能夠加掛萬劍彈，透過GPS與慣性導引，遠程攻擊中國大陸福建省沿海軍用機場、破壞跑道以阻滯戰機起降。
艦射天劍二型飛彈研發長達10餘年，今年年初傳出因為垂直發射技術突破，已通過先期戰術測評，預計於2019年完成作戰測評、2020年開始量產，陸續裝配到6艘拉法葉級艦上，以及沱江艦後續量產的4艘防空版構型上，以提升海軍艦隊防空能力。