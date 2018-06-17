影／萬劍彈、海劍二驗證失敗？中科院否認撤換計劃主持人

萬劍彈與艦射型天劍二型防空飛彈為中山科學院近期研發的先進制敵武器，但是傳出在漢光演習前實施飛彈射擊驗證中，兩款武器都驗證失敗，中科院怒而撤換計畫主持人，也有另一說法是中科院內部人事紛爭，只是藉這次驗證出包為由，撤換計畫主持人。

針對媒體報導中科院「萬劍彈」、「海劍二」驗證失敗，計劃主持人遭撤換，中科院17日晚間澄清說明指出，為有效推動各項國防武器專案研發工作，各專案計畫主持人對全般研發、量產任務執行，負有全責。報載天劍計畫人事調整，係本院內部正常人事作業，係針對研發任務推動之綜合考量。