任天堂超人氣IP「皮克敏」，傳出即將在台灣舉辦路跑活動！有皮友發現，高雄市工務局發布公告，表示2027年3月14日衛武營國家藝術文化中心周邊將舉辦「2027皮克敏路跑-高雄場」活動，讓大批皮友相當期待。
高雄市府搶先曝光 時間、路線全揭曉
有皮友在Threads發文表示，「『為什麼沒有皮克敏路跑？』在我心中埋藏許久的疑惑，今天看見了一絲線索。」並附上高雄市工務局官網的截圖，公告上不僅有皮克敏高雄站時間，還有地點、路線。
高雄市工務局表示，「轉知本府運動發展局協辦『2027皮克敏路跑-高雄場』活動，將於116年3月14日（星期日）假衛武營國家藝術文化中心舉行（活動路線圖如附件所示），為維護參與民眾活動當天路跑安全，請於周邊暫停施工，以利活動之進行」。
路線約3.5公里 官方尚未公布新消息
代表「2027皮克敏路跑-高雄場」預計在2027年3月14日，於衛武營國家藝術文化中心舉辦，活動路線約3.5公里，整體路線為「起點（START）→經城市花園區→沿衛武營都會公園步道→經衛武營南湖→經衛武營北湖→經八二三台海戰役紀念館→終點（FINISH）」，人數約為1萬人。
許多玩家看到消息，紛紛表示「物資一定超可愛」、「耶～謝謝分享」、「若是真的，希望其他縣市有場次」，不過目前皮克敏官方尚未公布相關消息，期待的玩家們要關注官方最新消息。
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有皮友在Threads發文表示，「『為什麼沒有皮克敏路跑？』在我心中埋藏許久的疑惑，今天看見了一絲線索。」並附上高雄市工務局官網的截圖，公告上不僅有皮克敏高雄站時間，還有地點、路線。
高雄市工務局表示，「轉知本府運動發展局協辦『2027皮克敏路跑-高雄場』活動，將於116年3月14日（星期日）假衛武營國家藝術文化中心舉行（活動路線圖如附件所示），為維護參與民眾活動當天路跑安全，請於周邊暫停施工，以利活動之進行」。
代表「2027皮克敏路跑-高雄場」預計在2027年3月14日，於衛武營國家藝術文化中心舉辦，活動路線約3.5公里，整體路線為「起點（START）→經城市花園區→沿衛武營都會公園步道→經衛武營南湖→經衛武營北湖→經八二三台海戰役紀念館→終點（FINISH）」，人數約為1萬人。
許多玩家看到消息，紛紛表示「物資一定超可愛」、「耶～謝謝分享」、「若是真的，希望其他縣市有場次」，不過目前皮克敏官方尚未公布相關消息，期待的玩家們要關注官方最新消息。