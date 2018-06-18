世足／瑞典為情蒐道歉　南韓用這招回敬

瑞典因為向賽前集訓的南韓隊刺探敵情，而公開道歉，不過南韓隊回應，他們已透過交換號碼衣，來混肴敵隊的情報人員，南韓總教練申台龍說：「對西方人來說，東方臉孔很難辨識。」

瑞典總教練Janne Andersson出面道歉，由於當時一名瑞典教練團人員闖入一場不對外開放的訓練，並且被請離現場。Andersson表示該員誤以為訓練對外開放，隨後也立刻離開。

不過Andersson並沒有解釋為什麼教練團的Lars Jacobsson，會在南韓訓練場地的對街租下一棟房子。國外媒體引述Jacobsson的話：「得花很長的搭車時間、走很長的山路才能抵達那棟房子，不過那是個觀察南韓隊的完美地點。」