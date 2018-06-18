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世足／瑞典為情蒐道歉　南韓用這招回敬

體育中心/綜合報導2018/06/18 11:53
▲南韓足球隊在奧地利集訓（圖／美聯社資料照／達志影像）
▲南韓足球隊在奧地利集訓（圖／美聯社資料照／達志影像）

瑞典因為向賽前集訓的南韓隊刺探敵情，而公開道歉，不過南韓隊回應，他們已透過交換號碼衣，來混肴敵隊的情報人員，南韓總教練申台龍說：「對西方人來說，東方臉孔很難辨識。」

瑞典總教練Janne Andersson出面道歉，由於當時一名瑞典教練團人員闖入一場不對外開放的訓練，並且被請離現場。Andersson表示該員誤以為訓練對外開放，隨後也立刻離開。

不過Andersson並沒有解釋為什麼教練團的Lars Jacobsson，會在南韓訓練場地的對街租下一棟房子。國外媒體引述Jacobsson的話：「得花很長的搭車時間、走很長的山路才能抵達那棟房子，不過那是個觀察南韓隊的完美地點。」

Andersson表示：「我們很重視對手，始終以各種方式尊重對手，如果他們覺得被冒犯，我感到抱歉。」

不過韓國隊教頭申台龍表示，這種分析對手的事情很常見，而他也有自己的計謀，也就是讓球員隨機穿上號碼衣。他說：「因為我不想暴露所有資訊，並且試著去混淆對手，所以才讓球員交換號碼衣。他們或許認識我們部份球員，但對西方人來說亞洲人都長很像，這就是我這麼做的原因。所有教練都認為自己隨時被敵隊監視，不過這很正常，因為我們也會盡可能情蒐對手。」

 

關鍵字世界盃世足賽南韓隊瑞典隊
恐失分組第一　德國接下來輸不得

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