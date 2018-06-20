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娛樂

有片！《與神同行2》劇情曝光　「他」也到審判最後一關

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/20 15:33
▲江林公子（右）帶著金秀鴻來到審判最後一關。（圖／翻攝Naver , 2018.6.20）
▲江林公子（右）帶著金秀鴻來到審判最後一關。（圖／翻攝Naver , 2018.6.20）

去年強檔韓片《與神同行》在台票房賣出5.11億元，於亞洲地區造成高度討論，而續集《與神同行：最終審判》將於8月強勢來襲，預告片今（20）日曝光，「陰間使者」江林公子開頭說著：「有一點可以確認的是，沒有壞人、埋怨、委屈！」場面相當震撼。

《與神同行：最終審判》預告片開頭由河正宇飾演的江林公子在船上與妖怪搏鬥，並說著：「有一點可以確認的是，沒有壞人、埋怨、委屈，若碰到無法理解的情況，就把所有事情逆向思考。」隨後畫面帶到解怨脈（朱智勛 飾）、李德春（金香起 飾）的過去，揭開他們還未成為陰間使者前的故事與祕密。


▲《與神同行：最終審判》預告片。（圖／翻攝Naver , 2018.6.20）

而在影片最後，續集的新角色家神（馬東石 飾）也登場，他抓著李德春，似乎要跟陰間使者們對抗；江林公子來到最後一場審判，在閻羅王（李政宰 飾）面前，他嚴肅表示：「我要申請最後一位證人！」而他身後，正是金自鴻（車太鉉 飾）的弟弟金秀鴻（金東旭 飾），讓人訝異秀鴻也順利通過6關地獄審判，來到最後一關！《與神同行：最終審判》8月8日在台上映。新預告「點此」觀看。


▲解怨脈成為陰間使者前。（圖／翻攝Naver , 2018.6.20）


▲李德春成為陰間使者前。（圖／翻攝Naver , 2018.6.20）


▲「家神」馬東石登場。（圖／翻攝Naver , 2018.6.20）


▲江林公子。（圖／翻攝Naver , 2018.6.20）

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