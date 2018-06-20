有片！《與神同行2》劇情曝光　「他」也到審判最後一關

去年強檔韓片《與神同行》在台票房賣出5.11億元，於亞洲地區造成高度討論，而續集《與神同行：最終審判》將於8月強勢來襲，預告片今（20）日曝光，「陰間使者」江林公子開頭說著：「有一點可以確認的是，沒有壞人、埋怨、委屈！」場面相當震撼。

《與神同行：最終審判》預告片開頭由河正宇飾演的江林公子在船上與妖怪搏鬥，並說著：「有一點可以確認的是，沒有壞人、埋怨、委屈，若碰到無法理解的情況，就把所有事情逆向思考。」隨後畫面帶到解怨脈（朱智勛 飾）、李德春（金香起 飾）的過去，揭開他們還未成為陰間使者前的故事與祕密。