野青眾曝「5男4女」裸交照　遭網起底暗黑情慾史

自稱藝術團體的組織「野青眾」，在華山草原分屍案發生後，陸續被爆出多項誇張行徑，現又有網友發現「野青眾」過去曾辦過不少性暗示意味濃厚的活動，甚至在網路公開「 5 男 4 女」裸身交疊的照片，讓網友看傻眼，質疑「野青眾」根本是假藝術之名舉辦雜交趴。

一名網友在 PTT 貼出數張照片，發現「野青眾」在過去似乎辦過許多與毒品、性愛有關的活動，像是有位民眾就化上濃妝、打扮前衛，在背上貼著「大麻仙子」標語，還有一名女子被紅色繩子綁住躺倒在男子腿上，號稱是「綑綁體驗」，且在「野青眾」臉書上還有多本相簿以「人類動物園」為題，裡頭含有不少男女裸露照。



▲「野青眾」被網友爆料曾辦過多起與性愛有關的活動。（圖／翻攝自PTT）

相簿中只見數名男女脫光衣物全裸，或坐或趴相互依偎、擁抱，甚至有「 5 男 4 女」全裸交疊的畫面，且每位參與者雙眼緊閉，表情看似相當享受。還有另一系列以紅黃色調呈現的照片，圖中明顯可見男女緊擁、女子雙腳大開夾住男子等帶有情慾味道的畫面，讓該名網友忍不住問道「在華山發生分屍命案之前，野青眾的活動就都是類似這些嗎？」相當傻眼。



▲「野青眾」曾舉辦過充滿性暗示的活動，讓網友相當傻眼。（圖／翻攝自臉書）



▲「野青眾」曾舉辦過充滿性暗示的活動，讓網友相當傻眼。（圖／翻攝自臉書）

不僅如此，有網友還翻出「野青眾」曾在命案發生前，發布以植物為主題的「植物%%%」活動，疑似與性愛趴有關，命案發生後也照常舉辦活動，以獼猴「上下交纏」的照片為主題打出「草原求偶祭」活動，滿滿性暗示讓網友驚呆，直呼「根本就濫交派隊（對）」、「不要牽拖藝術，根本只是想野合ㄅ」、「跟雜交趴有 87% 像」聯想到之前喧騰一時的雜交趴攝影師，感嘆「我都不知道現在的藝術已經變成這種模樣」。

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