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想飛劇場　給遲緩兒更多鼓勵與希望

記者郭政隆／嘉義報導2018/06/20 16:48
▲嘉義基督教醫院早療中心將於7月21日邀請來自台北的新象創作劇團及慢飛天使組成的新心劇團，到嘉義文化中心演出「想飛」雜技兒童劇。（圖／記者郭政隆攝影2018.6.20）
▲嘉義基督教醫院早療中心將於7月21日邀請來自台北的新象創作劇團及慢飛天使組成的新心劇團，到嘉義文化中心演出「想飛」雜技兒童劇。（圖／記者郭政隆攝影2018.6.20）

嘉義基督教醫院早療中心將於7月21日邀請來自台北的新象創作劇團及慢飛天使組成的新心劇團，到嘉義文化中心演出「想飛」雜技兒童劇，雖然這群慢飛天使在先天起跑點落後於一般小孩子，但他們用更多的練習時間來彌補，而且成果也不亞於任何人。

雜技兒童劇「想飛」由新象創作劇團團長、雜技編導王光華及戲劇名導梁明智合力創作，並邀請著名舞蹈家陳武康擔任編舞指導。劇團除了深耕臺灣民俗技藝表演，近年來也開始栽培慢飛天使做技藝表演練習，並在臺灣各地巡迴演出，「想飛」便是這樣的作品，將慢飛天使想要振翅高飛的故事，透過馬戲特技、高空、舞蹈、魔術等技藝，讓人們透過表演了解慢飛天使的特質與內心世界。

嘉義市長涂醒哲表示，他在擔任臺北市衛生局長之時，率先成立第一個早療中心。嘉義市早療通報轉介中心已經服務了一萬兩千個家庭，晨光智能發展中心也服務了2400戶以上的家庭。而市府除了長期支持弱勢團體所製作的蛋捲、中秋禮盒等產品，也積極推動嘉義市社區早療與共融工作，今年5月11日於文化公園推動共融遊具設施正式開工，完工後發展遲緩兒童與一般兒童能夠玩在一起，共同支持嘉義市遲緩家庭。

嘉義早療中心主任姚淑芬指出，嘉義市兒童發展通報轉介中心成立至今已18年，嘉義市每年約有700名發展遲緩幼童需要早期療育服務，而在我們身邊每一百個0至6歲的孩子中，就有6位可能是慢飛天使，現今社會大眾仍對於發展遲緩的孩子抱有恐懼、害怕、錯誤的眼光，因此每年都會舉辦大型社區宣導方案，引領這群孩子走進社區，今年更發展創新的社區宣導計畫，引進慢飛天使劇團演出，讓慢飛天使家庭得到更多能量與希望，在這場共融活動中實現最棒的生命教育。

嘉義地區每年約有兩千名發展遲緩幼童需要早期療育服務，受社會傳統價值觀影響，許多慢飛天使家庭除了要面對來自家庭內部的壓力外，更多是來自外界異樣與偏見的眼光，本次慢飛天使劇團演出，除能幫助劇團維持營運，也希望能籌募嘉義在地的弱勢慢飛天使家庭早期療育經費，因此是寓教於樂，又能同時兼做公益的活動，目前劇場已在兩廳院線上售票，早療中心期盼大家共襄盛舉，一同支持這群可愛的慢飛天使，讓慢飛天使家庭得到更多鼓勵與希望。

關鍵字嘉義基督教醫院新象創作劇團慢飛天使新心劇團想飛雜技兒童劇嘉義早療中心姚淑芬
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