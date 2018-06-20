想飛劇場　給遲緩兒更多鼓勵與希望

雜技兒童劇「想飛」由新象創作劇團團長、雜技編導王光華及戲劇名導梁明智合力創作，並邀請著名舞蹈家陳武康擔任編舞指導。劇團除了深耕臺灣民俗技藝表演，近年來也開始栽培慢飛天使做技藝表演練習，並在臺灣各地巡迴演出，「想飛」便是這樣的作品，將慢飛天使想要振翅高飛的故事，透過馬戲特技、高空、舞蹈、魔術等技藝，讓人們透過表演了解慢飛天使的特質與內心世界。

嘉義基督教醫院早療中心將於7月21日邀請來自台北的新象創作劇團及慢飛天使組成的新心劇團，到嘉義文化中心演出「想飛」雜技兒童劇，雖然這群慢飛天使在先天起跑點落後於一般小孩子，但他們用更多的練習時間來彌補，而且成果也不亞於任何人。

嘉義市長涂醒哲表示，他在擔任臺北市衛生局長之時，率先成立第一個早療中心。嘉義市早療通報轉介中心已經服務了一萬兩千個家庭，晨光智能發展中心也服務了2400戶以上的家庭。而市府除了長期支持弱勢團體所製作的蛋捲、中秋禮盒等產品，也積極推動嘉義市社區早療與共融工作，今年5月11日於文化公園推動共融遊具設施正式開工，完工後發展遲緩兒童與一般兒童能夠玩在一起，共同支持嘉義市遲緩家庭。

嘉義早療中心主任姚淑芬指出，嘉義市兒童發展通報轉介中心成立至今已18年，嘉義市每年約有700名發展遲緩幼童需要早期療育服務，而在我們身邊每一百個0至6歲的孩子中，就有6位可能是慢飛天使，現今社會大眾仍對於發展遲緩的孩子抱有恐懼、害怕、錯誤的眼光，因此每年都會舉辦大型社區宣導方案，引領這群孩子走進社區，今年更發展創新的社區宣導計畫，引進慢飛天使劇團演出，讓慢飛天使家庭得到更多能量與希望，在這場共融活動中實現最棒的生命教育。

嘉義地區每年約有兩千名發展遲緩幼童需要早期療育服務，受社會傳統價值觀影響，許多慢飛天使家庭除了要面對來自家庭內部的壓力外，更多是來自外界異樣與偏見的眼光，本次慢飛天使劇團演出，除能幫助劇團維持營運，也希望能籌募嘉義在地的弱勢慢飛天使家庭早期療育經費，因此是寓教於樂，又能同時兼做公益的活動，目前劇場已在兩廳院線上售票，早療中心期盼大家共襄盛舉，一同支持這群可愛的慢飛天使，讓慢飛天使家庭得到更多鼓勵與希望。