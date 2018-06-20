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再奪全球智慧城市前7名　嘉義市府率團至倫敦交流參訪

記者郭政隆／嘉義報導2018/06/20 19:13
▲嘉義市副市長張惠博分享參訪心得。（圖／記者郭政隆攝影2018.6.20）
▲嘉義市副市長張惠博分享參訪心得。（圖／記者郭政隆攝影2018.6.20）

嘉義市在107年智慧城市評比中，擊敗全球近450個城市，再度奪得智慧城市前7名，並由副市長張惠博於6月3日至8日率團前往倫敦受獎，一行人同時參訪Trinity school及Shaftesbury Park Primary School兩校，考察英國國中小學科技融入教學推展模式，作為嘉義市推動城市數位學習的規畫參考，市府於20日中午名開此行之英國交流觀摩記者會。

在記者會中，張副市長、精忠國小校長楊勛凱等參訪團成員分享參訪心得，並指出英國國中小學在校內建置wifi熱點，備齊電子白板、平板電腦等ICT工具，讓教師在課程需要時能即時使用，融入不同課程教學中，其「確保孩子有效學習，老師有效教學」，與嘉義市的智慧教育目標不謀而合。

目前全英國7年級學生均使用Micro:bit基金會推出的程式設計教育課程，透過免費教學課程，讓師生輕鬆學會簡單的程式設計，在駐英代表處的協助及陪同下，參訪團與Micro:bit基金會營運長Kavita Kapoor會談，經張副市長努力爭取，營運長慷慨允諾將提供相關程式設計教材，供嘉義市學校教學使用。

嘉義市長涂醒哲表示，參賽目的不再於拿獎，而在於提升政府為民服務的量能，並與其他城市交流學習。市府在公用電話亭增設wifi熱點，讓建置經費大幅降到3分之1，靈感就源自於幾年前參加世界市長高峰論壇時的交流分享。市府將繼續努力，減少數位落差，期待未來吸引知識經濟產業進駐，結合產官學，發展如人工智慧、虛擬實境、照顧型機器人等相關產業。

智慧科技處處長熊博安指出，嘉義市高品質的醫療健康服務及完整的治安巡邏系統，在智慧城市論壇中得到一致讚揚，目前嘉義市自建iTaiwanwifi熱點161點，各電信業者日前雖陸續推出4G寬頻網路服務優惠費率，連網總分鐘數及每使用人次連網分鐘數仍未有明顯差異，足見仍有特定族群在使用(如學生、年長者等弱勢族群)，而為提升民眾上網普及率，照顧沒有寬頻網路的市民，107年預計在市區公車亭再增設28點無線網路熱點。未來也將強化點位分布與網路頻寬服務，持續整體評估各熱點使用效益，提升使用人次。

關鍵字智慧城市楊勛凱張惠博熊博安
治安會報傳佳音　縣長表揚有功員警彼拉提斯介入　改善長者衰弱與憂鬱

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