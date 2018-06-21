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資安危機四伏！台灣單月造訪惡意連結次數高居全球第三

記者易皓瑜／台北報導2018/06/21 14:41
▲物聯網高度發展，使資安問題越發受到重視。今年 4 月，國內用戶造訪惡意連結的次數累計超過 800 萬次，排名躍升全球第三。（圖／趨勢科技提供）
▲物聯網高度發展，使資安問題越發受到重視。今年 4 月，國內用戶造訪惡意連結的次數累計超過 800 萬次，排名躍升全球第三。（圖／趨勢科技提供）

歐盟上( 5 )月 25 日正式頒布 GDPR -資料保護法 （ General Data Protection Regulation ）後，全球網路使用環境的安全問題更加受到重視。當今，惡意網頁層出不窮，透過誘導使用者點擊瀏覽，進而下載惡意程式至上網裝置進行盜取個人資訊等不法行為幾乎每天發生。 

趨勢科技（ TREND LABS ）全球技術支援與研發中心指出，今( 2018 )年四月份台灣用戶造訪惡意連結的次數累計超過 800 萬次，躍上全球第三，僅次於日本及美國。研究報告也指出，全球四月份所監測到惡意程式最多的國家分別是美國、日本、澳洲、巴西和台灣，其中台灣單月也有超過 500 萬個惡意程式到處肆虐，駭客攻擊方興未艾仍為資安隱憂。 

研究數據亦顯示，台灣在資訊安全的管理上仍屬「高危險群」。 4 月台灣上網族群造訪惡意連結的次數，相較於一月成長 1.5 倍之多。事實上，隨著越來越多人會透過各種行動裝置在辦公室以外的環境工作，如咖啡廳、機場、飯店或家中等，駭客透過惡意連結進而駭入使用者的裝置時，遭受感染的裝置恐成為不法之徒入侵企業內部網路的跳板，進而對企業內部網路安全造成威脅。

同時，隨歐盟 GDPR （通用資料保護法）正式上路後，全球經營者皆應重新檢視企業內部對於資料保護的對應做法，除了提高員工的資安意識，也必須加強組織內部對資安與資料隱私的要求。 

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