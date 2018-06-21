資安危機四伏！台灣單月造訪惡意連結次數高居全球第三

歐盟上( 5 )月 25 日正式頒布 GDPR -資料保護法 （ General Data Protection Regulation ）後，全球網路使用環境的安全問題更加受到重視。當今，惡意網頁層出不窮，透過誘導使用者點擊瀏覽，進而下載惡意程式至上網裝置進行盜取個人資訊等不法行為幾乎每天發生。

趨勢科技（ TREND LABS ）全球技術支援與研發中心指出，今( 2018 )年四月份台灣用戶造訪惡意連結的次數累計超過 800 萬次，躍上全球第三，僅次於日本及美國。研究報告也指出，全球四月份所監測到惡意程式最多的國家分別是美國、日本、澳洲、巴西和台灣，其中台灣單月也有超過 500 萬個惡意程式到處肆虐，駭客攻擊方興未艾仍為資安隱憂。