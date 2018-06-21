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手搖飲「超級達可」使用過期原料　封存上百公斤問題產品

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/21 14:52
▲新北市衛生局查獲連鎖手搖飲料店「超級達可」涉嫌使用過期原料。（圖／新北市衛生局提供）
▲新北市衛生局查獲連鎖手搖飲料店「超級達可」涉嫌使用過期原料。（圖／新北市衛生局提供）

連鎖飲料店「超級達可」疑似使用逾期原料製售飲品，新北市衛生局接獲線報，前往4家門市稽查，在其中3家門市查獲112.33公斤的原料已超過有效日期，其中紅豆薏仁水已過期9個月，衛生局立即將問題產品封存，也要求熬煮完成的產品全數銷毀。

有民眾向新北市議員邱婷蔚爆料，在超級達可新莊店工作的員工，因為試喝店內飲品卻出現腸胃炎、蕁麻疹等症狀，後來員工才發現，原來店內有多種原料過期，還有發霉的粉圓，才揭發這起食安事件。

衛生局5月28日前往「超級達可」泰山、三重、樹林及新莊店4家門市查察原料使用貯存情形及環境衛生，結果有貯存逾期原料、未有病媒消毒紀錄、食材未離地、從業人員未有健康檢查紀錄等多項缺失，依食品安全衛生管理法規定，責令業者限期改正。衛生局近日複查泰山店、樹林店、三重店衛生環境不符規定處皆已改善完成，另外，新莊店數次查核皆未營業。

衛生局說明，查獲「超級達可」3家分店貯存逾期原料，分別是三重店「超Q焦糖珍珠粉圓(有效日期2018.05.18計11.5包、2018.05.25計3包)」，新莊店「超Q焦糖珍珠粉圓(黑)(有效日期2018.04.25計11.5包)」、「超Q焦糖珍珠粉圓(白)、2018.05.18計4.5包」、「石蓮花綠の多(有效日期2018.05.23計22瓶)」、「味全純鮮奶(有效日期2018.05.27計1.5瓶)」，樹林店「超Q焦糖珍珠粉圓(有效日期2018.05.18) 計3包」、「上等冬瓜露(有效日期2018.03.05計1包)」、「紅豆薏仁水(有效日期2017.09.14計2包)」等違規貯存逾期原料，將依食安法處6萬元以上2億元以下罰鍰。

關鍵字超級達可粉圓逾期原料腸胃炎
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