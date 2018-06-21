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年少拍攝不雅影像　卻成歹徒恐嚇的噩夢

記者郭政隆／嘉義報導2018/06/21 18:31
▲警方將賴姓犯嫌拘提到案。（圖／水上分局提供）
▲警方將賴姓犯嫌拘提到案。（圖／水上分局提供）

嘉義縣警察局水上分局於日前破獲一件網路男蟲假裝帥氣男模詐欺癡情女案，並防制犯嫌再犯或騷擾被害人時，發現犯嫌假冒他人身分，威脅被害人不得報案，並陸續有被害人因新聞報導而與水上分局偵查隊聯繫，且均表示曾遭以持有年輕時期不雅之相片影像恐嚇公布於網路等類似手法。

水上分局於破獲該件網路男蟲假裝帥氣男模詐欺癡情女案後，為防制賴姓犯嫌再犯或騷擾被害人，而對賴嫌加強監控，並於監控期間發現犯賴嫌再次假冒他人身分，威脅被害人不得報案，否則要找人到被害人家中拜訪等等情事，造成被害人心生畏懼，警方遂再次聲請拘票拘提犯嫌賴嫌到案，並建請預防性羈押。

水上分局偵查隊於19日下午持嘉義地方檢察署核發拘票，在雲林縣大埤鄉拘提涉嫌於嘉義縣鹿草鄉、梅山鄉、雲林縣大埤鄉、林內鄉等處賴姓網路詐欺犯嫌到案，當場查扣犯案用手機、存摺等證物，全案依詐欺罪移請嘉義地方檢察署複訊與建請羈押，案經檢察官聲押，法官核可裁定收押。

水上分局表示，本案經媒體報導後，陸續有被害人因新聞報導與該局偵查隊聯繫，且均表示曾遭以持有年輕時期不雅之相片影像恐嚇公布於網路等類似手法，詐騙恐嚇金錢，並把被害人當成提款機，不定期提款，導致被害人身心俱疲，後悔因年少輕狂，自行拍攝、或與男友共同拍攝不雅之相片影像，造成往後無止境的噩夢。

關鍵字嘉義縣警察局水上分局詐欺詐騙
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