年少拍攝不雅影像　卻成歹徒恐嚇的噩夢

嘉義縣警察局水上分局於日前破獲一件網路男蟲假裝帥氣男模詐欺癡情女案，並防制犯嫌再犯或騷擾被害人時，發現犯嫌假冒他人身分，威脅被害人不得報案，並陸續有被害人因新聞報導而與水上分局偵查隊聯繫，且均表示曾遭以持有年輕時期不雅之相片影像恐嚇公布於網路等類似手法。

水上分局於破獲該件網路男蟲假裝帥氣男模詐欺癡情女案後，為防制賴姓犯嫌再犯或騷擾被害人，而對賴嫌加強監控，並於監控期間發現犯賴嫌再次假冒他人身分，威脅被害人不得報案，否則要找人到被害人家中拜訪等等情事，造成被害人心生畏懼，警方遂再次聲請拘票拘提犯嫌賴嫌到案，並建請預防性羈押。