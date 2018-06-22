文化覺醒諸羅祭　嘉義藝術節29日登場

2018嘉義藝術節即將於6月29日登場，這也是嘉義市最重要的年度藝文盛會，今年活動以「文化覺醒‧諸羅祭」為主題，規模亦為歷年罕見，共超過50個團隊參與，演出地點遍及音樂廳、中正公園、文化廣場、鐵道藝術村和16家飯店，內容涵蓋各年齡層，共有「青春踹街共」、「耳目新浪潮」、「驕榮子弟兵」、「老戲真厝味」、「抓寶囝樂園」、「全家有情人」、「H+H計畫─我的飯店就是音樂廳」、「鐵道星空電影院」8大主題。

在22日的宣告記者會中，由如婷舞蹈團以曼妙舞姿開場，緊接著在地樂團生炒鴨肉羹上台搖滾演出，市長涂醒哲也背起電吉他，與年輕世代高唱歌手林強的「向前行」，為藝術節熱鬧揭開序幕，涂市長並致詞表示，今年藝術節自6/29起到9/9止，好戲連台，高潮不斷，首先登場的覺醒音樂祭是台灣最具指標性的國際音樂祭之一，6/29到7/1嘉義文化創意園區搖滾開唱，絕對不能錯過。

今年嘉義藝術節有最負盛名的明華園「龍逆鱗」全國巡演首站來到嘉義；在劇場界竄紅的栢優座劇團帶來笑中帶淚的「刺客列傳荊軻」；特殊舞台漏水裝置、描繪男女情感糾葛的稻草人現代舞團「詭跡」；炫麗驚人的劇場黑光加特技的戊己劇團之「山海經」；以德國為基地的國際擊樂團，帶來具世界視野的「擊樂之樹」，還有許許多多的節目，幾乎都是第一次到嘉義首演，對市民來說新鮮度十足。

其中8月17日情人節活動，更是別出心裁，在文化廣場設計了品茗、走秀、情人草地野餐、奧地利四重奏等等，邀請市民全家大小一起參與，打破藝術的疆界，與市民零距離；在鐵道藝術村，則推出「鐵道星空電影院」，帶領市民們回到從前搬凳子看電影趕蚊子的美好舊日時光，看的不只是電影，而是記憶與懷舊；此外還有110家商家配合藝術節活動提供各項優惠折扣，只要憑票根或憑節目手冊戳章，即可享有豐厚的折扣優惠。藝術節期間還有許多集章抽獎活動，由飯店業者提供豐富獎項，目的就是鼓勵市民積極參與藝術節，享受藝術文化的仲夏盛宴。

這次嘉義市攝影學會也首度以藝術節為主題，將舉辦全國性攝影比賽，要為藝術節留下最令人難忘的畫面，該會理事長黃英聰表示，嘉義藝術節是嘉義市暑假的藝文盛事 除了可以突顯並提升嘉義市民的文化水準，更可以帶動回家、到家、來嘉的人潮，進而帶動消費活絡經濟，嘉義市政府動起來、亮起來，該會會用專業、興趣、熱情全力配合這一個年度盛會，透過優質短片吸引人潮觀看與參與活動，透過比賽提升大家對藝文活動的關注與興趣，活力熱情新嘉義。