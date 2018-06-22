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文化覺醒諸羅祭　嘉義藝術節29日登場

記者郭政隆／嘉義報導2018/06/22 20:04
▲嘉義市府辦理文化覺醒‧諸羅祭宣告記者會。（圖／記者郭政隆攝影2018.6.22）
▲嘉義市府辦理文化覺醒‧諸羅祭宣告記者會。（圖／記者郭政隆攝影2018.6.22）

2018嘉義藝術節即將於6月29日登場，這也是嘉義市最重要的年度藝文盛會，今年活動以「文化覺醒‧諸羅祭」為主題，規模亦為歷年罕見，共超過50個團隊參與，演出地點遍及音樂廳、中正公園、文化廣場、鐵道藝術村和16家飯店，內容涵蓋各年齡層，共有「青春踹街共」、「耳目新浪潮」、「驕榮子弟兵」、「老戲真厝味」、「抓寶囝樂園」、「全家有情人」、「H+H計畫─我的飯店就是音樂廳」、「鐵道星空電影院」8大主題。

在22日的宣告記者會中，由如婷舞蹈團以曼妙舞姿開場，緊接著在地樂團生炒鴨肉羹上台搖滾演出，市長涂醒哲也背起電吉他，與年輕世代高唱歌手林強的「向前行」，為藝術節熱鬧揭開序幕，涂市長並致詞表示，今年藝術節自6/29起到9/9止，好戲連台，高潮不斷，首先登場的覺醒音樂祭是台灣最具指標性的國際音樂祭之一，6/29到7/1嘉義文化創意園區搖滾開唱，絕對不能錯過。

今年嘉義藝術節有最負盛名的明華園「龍逆鱗」全國巡演首站來到嘉義；在劇場界竄紅的栢優座劇團帶來笑中帶淚的「刺客列傳荊軻」；特殊舞台漏水裝置、描繪男女情感糾葛的稻草人現代舞團「詭跡」；炫麗驚人的劇場黑光加特技的戊己劇團之「山海經」；以德國為基地的國際擊樂團，帶來具世界視野的「擊樂之樹」，還有許許多多的節目，幾乎都是第一次到嘉義首演，對市民來說新鮮度十足。

其中8月17日情人節活動，更是別出心裁，在文化廣場設計了品茗、走秀、情人草地野餐、奧地利四重奏等等，邀請市民全家大小一起參與，打破藝術的疆界，與市民零距離；在鐵道藝術村，則推出「鐵道星空電影院」，帶領市民們回到從前搬凳子看電影趕蚊子的美好舊日時光，看的不只是電影，而是記憶與懷舊；此外還有110家商家配合藝術節活動提供各項優惠折扣，只要憑票根或憑節目手冊戳章，即可享有豐厚的折扣優惠。藝術節期間還有許多集章抽獎活動，由飯店業者提供豐富獎項，目的就是鼓勵市民積極參與藝術節，享受藝術文化的仲夏盛宴。

這次嘉義市攝影學會也首度以藝術節為主題，將舉辦全國性攝影比賽，要為藝術節留下最令人難忘的畫面，該會理事長黃英聰表示，嘉義藝術節是嘉義市暑假的藝文盛事 除了可以突顯並提升嘉義市民的文化水準，更可以帶動回家、到家、來嘉的人潮，進而帶動消費活絡經濟，嘉義市政府動起來、亮起來，該會會用專業、興趣、熱情全力配合這一個年度盛會，透過優質短片吸引人潮觀看與參與活動，透過比賽提升大家對藝文活動的關注與興趣，活力熱情新嘉義。

關鍵字文化覺醒‧諸羅祭嘉義藝術節如婷舞蹈團嘉義市攝影學會龍逆鱗鐵道星空電影院
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