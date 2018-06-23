啟用善心橋梁　嘉縣區域發展再向前邁進

位於嘉義縣市交界的「民生社區願心三號橋及仁傑橋、橋梁新建及改建工程」23日正式啟用，由嘉義市長涂醒哲、嘉義縣長張花冠、水上鄉長劉敬祥、社團法人嘉邑行善團理事長蔡萬華、獨資善心捐款4百多萬元的陳老師等人共同啟用「願心三號橋」，而「仁傑橋」的拓寬改善工程也已順利完工，兩座橋梁的啟用，除提升附近居民的交通便利性外，也將提升嘉義縣市區域共同發展。

本次完成的兩座水上鄉善心橋梁，其中「仁傑橋」長度6公尺、寬度從原本11公尺拓寬到18公尺， 117萬元的興建經費皆由嘉邑行善團集結全國善心人士資金；而「願心三號橋」長度13.4公尺寬度9公尺，經費563萬元，其中4百多萬由由退休老師同時也是嘉邑行善團理事陳秀治獨立出資捐款興建，兩座橋梁於106年8月中旬施工，於今天啟用，以後將可讓水上鄉的民生社區和嘉義市湖子內重劃區連接在一起，未來雙方可以靠這座橋快速直通往返。

張花冠表示，感謝嘉邑行善團為地方交通建設提供協助與興建，這些建設經費都是來自全國善心人士，她代表嘉義縣民向所有投入工作的善心人士及志工朋友致上感謝之意。

涂醒哲也指出，感謝嘉邑行善團蔡萬華理事長，於嘉義市的華興橋、盧山橋分別有2650萬及7000萬的捐款，本次的「仁傑橋」及「願心三號橋」也在蔡理事長領導下興建完成，讓眾人感受嘉邑行善團工程品質保證、迅速執行力及效率；「願心三號橋」的新建，讓水上鄉民生社區和嘉義市湖子內重劃區連接直通往返；而仁傑橋拓寬工程更便於忠孝街與嘉義市新民路口車流使用，改善交通壅塞，提升行車安全；往後民生社區藉由「願心三號橋」直通湖子內重劃區，是交通、地區發展的一大邁進。

蔡萬華則提到，願心三號橋為嘉邑行善團第554座橋，這裡藏有很多故事，以前此地無道路、橋梁，現在無論走路、騎車、開車都很舒適方便，願心三號橋由行善團委託廠商聘請專業人員施工，而此橋更是由善行低調不欲人知的26年次國小退休陳老師獨立出資興建。

「願心三號橋」捐款人陳秀治禮佛吃素，同時也是嘉邑行善團常務理事。陳老師表示，自己膝下無兒女，想把存的錢用在利益眾生的造橋事務，她期望自己在有生之年能把積蓄慢慢捐出去，「願心三號橋」是她捐款蓋成的第3座橋，全家族總共已捐款9座橋梁，以後也還會持續捐款蓋橋。