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娛樂

金曲29／茄子蛋抱走「最佳新人」　開心成為爸媽的驕傲

娛樂中心／綜合報導2018/06/23 20:02
▲茄子蛋抱走「最佳新人獎」。（圖／台視 , 2018.6.23）
▲茄子蛋抱走「最佳新人獎」。（圖／台視 , 2018.6.23）

第29屆金曲獎頒獎典禮於今（23）日在台北小巨蛋登場，「最佳新人獎」由茄子蛋獲得，團員上台領獎時，他們拿著小抄，感謝評審的肯定，成員台上向爸媽表示：「你們一路聽著我彈難聽的練習好幾天，現在可以自信地跟朋友說：『你兒子做音樂的！』。」甚至笑說：「我機車會慢慢騎，不要擔心我！我有工作了！」笑全場。

茄子蛋以一首〈浪子回頭〉讓人看見樂團的生命力，成團至今，團員歷經多次變動，一直到現在由黃奇斌、蔡鍇任、謝耀德、賴俊廷4人組成。專輯《卡通人物》中的歌曲都帶點戲謔性是特色。其他入圍者有J.Sheon《街巷》、閻奕格《我有我自己》、蘇珮卿《我們都是寂寞的》、丁世光《神經誌》、鄭興《忽然有一天，我離開了台北》、李權哲《醒著不醉》。


▲秋林奪「最佳客語歌手獎」（左）；董事長阿吉代領「最佳客語專輯獎」（圖／台視 , 2018.6.23）

「最佳客語歌手獎」由《大嶺腳下2》的秋林拿下，台上哽咽表示：「謝謝金曲獎，也謝謝頻審，可以讓我得到這個獎項，我唱歌一直不斷練習，得這個獎，從來沒想過，我很感謝家人，一直在支持我，跟我住在一起，我工作室也在家裡，但他們從沒打擾我！」

「最佳客語專輯獎」由黃泥路拿下，但他今天未出席，由董事長樂團成員上台代領，並幫他發表得獎感言，「謝謝頻審，以及一路相挺的朋友、家人，一路在背後默默支持、守護客家的女性們」。

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老婆若得獎　NONO雞排店有優惠茄子蛋擒新人獎　團呼由來超心酸

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