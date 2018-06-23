金曲29／茄子蛋抱走「最佳新人」　開心成為爸媽的驕傲

第29屆金曲獎頒獎典禮於今（23）日在台北小巨蛋登場，「最佳新人獎」由茄子蛋獲得，團員上台領獎時，他們拿著小抄，感謝評審的肯定，成員台上向爸媽表示：「你們一路聽著我彈難聽的練習好幾天，現在可以自信地跟朋友說：『你兒子做音樂的！』。」甚至笑說：「我機車會慢慢騎，不要擔心我！我有工作了！」笑全場。

茄子蛋以一首〈浪子回頭〉讓人看見樂團的生命力，成團至今，團員歷經多次變動，一直到現在由黃奇斌、蔡鍇任、謝耀德、賴俊廷4人組成。專輯《卡通人物》中的歌曲都帶點戲謔性是特色。其他入圍者有J.Sheon《街巷》、閻奕格《我有我自己》、蘇珮卿《我們都是寂寞的》、丁世光《神經誌》、鄭興《忽然有一天，我離開了台北》、李權哲《醒著不醉》。