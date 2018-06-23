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留言就20萬！「駭客小子」狂語破銀行帳戶　引網友暴動

編輯中心／綜合報導2018/06/23 23:50
▲「駭客小子」張啟元發出豪語，只要留言就匯 20 萬給網友，造成網友瘋狂洗版並分享。（圖／翻攝自張啟元臉書）
▲「駭客小子」張啟元發出豪語，只要留言就匯 20 萬給網友，造成網友瘋狂洗版並分享。（圖／翻攝自張啟元臉書）

曾靠著破解各大網站資安系統而登上媒體版面的「駭客小子」張啟元，今（ 23 ）日在個人臉書 PO 文表示，已經成功破解銀行以及郵局的防火牆，並宣稱「只要你留言，我就轉 20 萬給你」。消息一出引來許多網友瘋狂洗版及分享，更有女網友希望以肉體交換。

張啟元於 2013 年曾無意間發現臉書的漏洞，為了證明，他直接刪除創辦人 Mark Zuckerberg （祖克柏）在個人臉書的貼文，從此聲名大噪。除此之外，他又破解了超商的 ibon 系統、統聯客運的購票系統，並因此吃上官司，媒體封張啟元為「駭客小子」。

今天下午，張啟元在臉書 PO 文「我的資產總額 75859960064 元，只要你留言，我就轉 20 萬給你，不要問我怎麼知道你的帳號的，沒帳號的人，去看你家人的帳號有沒有多錢，趕快分享趕快留言，標記你的朋友一起來分錢，不用擔心會有轉帳記錄，趁系統修復之前趕快拿到這筆錢」，同時有許多網友留言表示已經拿到錢，造成轟動。

不少網友回應「大哥別鬧了，突然進一堆錢我帳號等下被封掉」、「說好的錢呢？」「笑死，想紅也不是這樣」。

另有網友表示，張啟元承認這是加工過的帳戶餘額，目的是看看有多少人會因為這樣上當受騙，更要諷刺大家見錢眼開。

關鍵字駭客小子張啟元銀行帳戶郵局臉書
檳榔攤薪資表曝光　網嘆辛酸

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