民歌演唱會　施孝榮說戒菸心得

演唱會在副市長張惠博啟動象徵回憶的「青春時光機」下，帶領大家回到1988年代後，下式揭開序幕，並依序由于台煙、咕哩、南方二重唱、施孝榮分別演唱當時燴炙人口的民歌並在主持人與歌手幽默對話中，以寓教於樂方式辦理有獎徵答，最後在壓軸的施孝榮演唱中，施孝榮邀請民眾上台與他一起合唱「拜訪春天」，隨後又抽出一位郭姓幸運觀眾來獲得有今晚四位歌手簽名的一把吉他。

嘉義市衛生局為響應世界無菸日，24日晚間於嘉義市文化中心音樂廳以「菸害與心血管疾病」的主題，舉辦一場無菸六月天「青春時光機・讓我們聽歌去」民歌演唱會，邀請施孝榮、南方二重唱、于台煙與嘉義藝人咕哩等多位知名歌手演唱，讓出席民眾沈浸於民國70年代的民歌音樂中。

施孝榮說，他在年輕的時候，曾有15年的菸齡，那時候整天都生活在煙霧瀰漫中，卻也讓他人生的方向失去了目標，但自從戒菸後，身體變好也變輕鬆，而戒菸唯一壞處就是讓他在身體健康後食慾大增，使他增胖了不少，施孝榮強調，菸害防制是先進國家一再在推廣的，希望藉著今天這個活動，呼籲有抽菸的朋友，為了身邊最愛的人，最好是戒菸，讓我們一起來創造這個美好的無菸社會環境，

嘉義市衛生局企劃科長盧敏琪表示，世界衛生組織將5月31日訂為世界無菸日，強調菸害對健康的影響，全世界因心血管疾病死亡的人數超過其他病因，菸品使用是罹患冠狀動脈心臟疾病、中風及周邊血管疾病的重要危險因子，其中因菸品使用及二手菸暴露導致心臟病死亡人數約占12%，僅次於高血壓對心血管之危害。

盧敏琪指出，本次活動係結合107年度衛教主軸宣導主題「推廣器官捐贈與預立醫療自主」、「自殺防治守門人」、「拒絕藥物濫用之危害」、「減糖宣導-正確飲食營養」及「菸害防制」，透過藝文活動營造多元化、活潑性、知識性等健康促進活動以達到菸害防制及衛教主軸宣導效能。

※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！※