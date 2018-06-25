專業教官教童軍急救　寓教於樂觀念新

嘉義市山仔頂竹下童軍團、復國童軍團將於6/30日將前往台中成功嶺參加「中華民國童軍第11屆全國大露營」活動，童軍團深怕活動期間孩子及童軍們因為高溫炎熱的天氣而發生意外， 24日商請嘉義市消防局第二大隊蘭潭分隊教官潘續文於該分隊二樓辦公室教授大家基礎急救訓練；參與人數計有三十人，其中也包含山仔頂竹下童軍團總團長辛懷陸、復國童軍團團長吳世偉到場聽課。

潘續文教官第一節課先教授熱急症的課程，講述人體的體溫調節中樞、散熱機制，及各項熱急症的差別及如何應變，最後設立情境讓現場童軍孩子們判斷及應變；第二節課則是外傷處理，先從皮膚構造開始，再講述常見外傷，如擦傷、撕裂傷等之差別，及如何應變處置，包含無菌紗布如何使用、無菌技術的操作、止血方法及止血帶使用等，讓在場孩子玩中學達到寓教於樂的效果，參與家長對教官的專業表示許多觀念都跟著更新。

嘉義市消防局表示，為加強市民朋友的基礎急救觀念，如有需要皆可以至嘉義市各消防隊申請教育訓練及宣導，甚至為了提升OHCA存活率，目前有開辦「團GO CPR急救小學堂」宣導站，民眾皆可藉由報名而於每月第2、4週的週一至周六在嘉義市6個消防分隊免費接受教學，且滿5個人就可開課，歡迎各位市民朋友多多利用。