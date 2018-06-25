偷機車戴鬼面具　連續作案終遭逮

八掌派出所所長吳政緯表示，該所警員孟繁文於執行肅竊勤務，在嘉義市西區興嘉公園附近查抄失竊車輛時，在興業路與上海路口尋獲通報失竊重機車，孟員立即致電向其報告，他獲知後立刻趕赴到達現場，經研判該部失竊機車尚有騎乘使用之跡象，隨即派員在場埋伏，直至埋伏未果後將所尋獲失竊機車拖吊採證，並經通知失主前來將失竊機車認領回保管；另於該部失竊機車置物箱內取獲到非機車失主原有置放之物。

經查證機車置物箱內置放物內有江姓涉案嫌疑人證件與衣物，核有竊嫌偷竊機車之嫌，復於鄰近的中埔分局同事致電幫忙協尋另一部涉案失竊重機車，而在機車失竊地點清楚拍攝到江嫌之偷竊機車全過程及帶著鬼臉面具的臉部特徵，由第一分局八掌派出所所長吳政緯、巡佐郭振全、警員孫繼昌、林林東瑋等人於執行擴大臨檢勤務，在嘉義市仁愛路某網咖執行臨檢之際，發現江姓竊嫌正沉迷於線上遊戲，渾然不知已遭警方鎖定，於警方查獲對其詢問時，江嫌原還一度辯稱自己是以徒步前來網咖的，最後因警方證據確鑿，於是由江嫌帶同前往民雄，起獲作案用交通工具失竊重動機車1部、台南新營竊取重機車重機車等共3部，另清查江嫌涉嫌多起住宅竊盜案，由八掌派出所警員孫繼昌、林東瑋持續偵辦調查中。

警方得知江嫌為躲避追緝，於作案時都會帶著鬼臉面具作案，於經追查並調閱監視影像予江嫌觀看後，江嫌見自己犯案行跡被拍得一清二楚後，才百口莫辯的向警方坦承自己所犯罪行，並向警方表示因自己工作不順沒有足夠的錢購買機車，因此巡視網咖或路旁機車鑰匙未拔取而偷竊騎乘；江嫌稱自105年3月出獄至今，每每出門就偷竊一部機車做為代步工具佔為己用，警方乃於調查訊問後將竊嫌全案依涉嫌觸犯刑法竊盜罪嫌報請臺灣嘉義地方法院檢察署偵辦。