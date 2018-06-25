反毒大使高肇良　校園分享生命故事

▲福興鄉文昌國小邀請慈濟志工高肇良及多位慈濟志工，進行一場溫馨又震撼的反毒生命教育分享。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）

豔陽高照的學期末，彰化縣福興鄉文昌國小邀請慈濟志工高肇良及多位慈濟志工蒞校，與家長及孩子們進行一場溫馨又震撼的反毒生命教育分享。透過高肇良師兄的口，說出沉痛的過去，自身的戒毒過程正是最佳的教材，更呼籲孩子「行善行孝不能等！一人吸毒全家都受害。」邀請大家一起來當反毒種子。

文昌國小校長蔡建忠歡迎慈濟志工到來，並告訴孩子們，特別邀請慈濟的叔叔、阿姨來宣導毒品的危害。「大家要記住，絕對不能碰毒品，善惡一念間，一旦鬆懈就會讓魔鬼有機可乘。」



▲福興鄉文昌國小邀請慈濟志工高肇良及多位慈濟志工，進行一場溫馨又震撼的反毒生命教育分享。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）

高肇良昔日的人生，負債累累：國小偷抽菸、國中接觸毒品、混幫派，從此陷入萬惡深淵……但是如今的肇良師兄已然翻轉生命，更榮獲旭青獎，如同獲獎時，前總統馬英九先生對高肇良的祝福，「過去的人生負債已經變成你最大的資產」。勇敢的高肇良斷然遠離，用堅強的意志力，躍身為反毒大使，走遍校園分享生命故事，今天已是第606場。



▲福興鄉文昌國小邀請慈濟志工高肇良及多位慈濟志工，進行一場溫馨又震撼的反毒生命教育分享。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）

高肇良告訴家長和孩子們吸毒後脾氣會變得很暴躁，而且為了繼續吸毒，偷拐搶騙樣樣來。目前充斥市面上的三級毒品K他命，它是一種中樞神經抑制劑，會讓人上癮無法自拔，吸食後身體越來越虛弱，膀胱會萎縮，以後終身需要包尿布。



▲福興鄉文昌國小邀請慈濟志工高肇良及多位慈濟志工，進行一場溫馨又震撼的反毒生命教育分享。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）

所以啊！連想都不能想，不要以為可以輕易控制它(毒品)，高肇良說，他被毒品控制二十年，歷經父親病危、腳鐐手銬奔父喪、吸毒後精神散亂發生車禍幾近命危、被母親用鐵門牢牢關住，仍無法戒斷，「身癮易戒，心癮難除」。

高肇良邀請家長和孩子們記錄當下的心情及感想，六甲許祐豪說，我覺得高師伯的宣導很棒，教我們不要吸毒、吸菸或喝酒，希望以後全台灣的人都不要吸毒、吸菸與喝酒；五甲黎祐愷媽媽說，感謝高師兄及慈濟師兄姐今天分享的經驗，讓我對毒品更加認識了，了解須從自身以身作則，孩子良好的示範，並且從日常生活中更加注意孩子的行為及了解孩子的狀況，以避免造成無法挽回的遺憾。



▲福興鄉文昌國小邀請慈濟志工高肇良及多位慈濟志工，進行一場溫馨又震撼的反毒生命教育分享。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.25）

高肇良更提醒大家「行善行孝不能等啊！一人吸毒全家都受害。」並邀請大家一起來當反毒種子，把今天聽到的，回家告訴家人、鄰居、認識的朋友。

※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

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