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即時跑馬燈王時齊》姚文智與金曲獎學霸鋼琴家與老蕭齊名　獲頒殊榮8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

名家論壇》王時齊／姚文智與金曲獎

文／王時齊2018/06/26 08:00
▲民進黨提名台北市長參選人姚文智（前右）23日在民進黨中央黨部外舉辦首場造勢晚會，總統府秘書長陳菊（前左）受邀出席擔綱壓軸演說嘉賓，並與姚文智攜手一同高呼加油、凍蒜等口號。中央社記者郭日曉攝107年6月23日
▲民進黨提名台北市長參選人姚文智（前右）23日在民進黨中央黨部外舉辦首場造勢晚會，總統府秘書長陳菊（前左）受邀出席擔綱壓軸演說嘉賓，並與姚文智攜手一同高呼加油、凍蒜等口號。中央社記者郭日曉攝107年6月23日

上周六晚上有兩件事很夯，值得一提。一個是金曲獎，另一個則是民進黨台北市長參選人姚文智的首場大型造勢晚會。今年金曲獎好評不斷引起熱議，網路上一片稱讚，讓姚文智的造勢少了一些關注，不過，這場流行音樂的年度盛事，也許是他尋求選情突破的借鏡。

這幾個月來，姚文智像挑戰風車的唐吉訶德，努力爭取台北市長的黨內提名，多數人卻沒把他當真。都已經辦了造勢晚會，對手卻還是酸他根本是選假的。他光是要衝破那些對他不利的謠言跟唱衰，就得花上好一番工夫。

不過，你必須佩服他的毅力跟堅持，在爭取提名的過程中，他吃了很多悶虧，也許正因為這份執著，現在姚文智終於成為萬人晚會的主角，黨內大咖雲集力挺的正式候選人。

那個晚上，姚文智談到一路走來的委屈一度哽咽，他全程以台語致詞，同時質疑丁守中及柯文哲的兩岸立場，顯然是著眼於鞏固綠營支持者。在這場「三腳督」的選戰中，他必須先確保支持者的相挺，這一天，在花媽陳菊極具感情的號召下，總算是稍微站穩了腳步。

不過，這只是選戰的開端，要真正趕上對手，他要有開拓選票版圖的能力。姚文智正在跟時間賽跑，他必須要在選戰尾聲前展現勝利的氣勢，才能避免棄保效應發生，進而拿下首都市長大位。而他在年輕選票的戰場上，仍遠遠落後柯文哲。怎麼跨出深綠的版圖，答案也許就在同一天晚上進行的金曲獎上。

在這個酸民當道的時代，第29屆金曲獎以大量的好評做收，確實難能可貴。所有觀眾都看到台灣在大型典禮的節目安排、結合科技軟硬體的舞台創意設計上，國際水準的傲人實力。從開場蕭敬騰的表演開始到結尾，不僅平順，而且驚喜不斷。

每一個獎項入圍的介紹圖卡動畫，背後都是台灣傲人的設計實力，還有台南囡仔盧廣仲親切的口白。在回應「中國有嘻哈」的「台灣早就有嘻哈」表演中，不只有原住民族的嘻哈說唱，也有劉福助的驚喜登場。

許許多多的亮點，最重要的是，這場金曲獎沒有刻意擺出台灣符號，但它所呈現出來的，絕對是台灣人的集體民族回憶跟文化上的高度自信。

回到選戰，值得學習的部分，正是這種以創新方式突顯台灣價值的模式。姚文智可以靠傳統的方式站穩腳步，但必須依賴創新才能打贏選戰。主權牌能讓傳統支持者安心，但要吸引年輕人，他需要更多的多元跟創意。

對年輕的天然獨世代來說，他們的台灣認同深植在DNA中，不必有危機感，也不必過分強調。刻意為之，反而容易變成他們嫌惡的政治手段。所以，在姚文智站穩腳步之後，他應該思考兩個問題；第一，台北已經很好，如何可以讓台北更有光榮感；第二，認同台灣是應該的，要如何進一步凸顯台灣的自信跟價值。

曾經在高雄市創新求變，創造出城市面貌大改造的姚文智，今年的金曲獎，會是你尋找答案很好的參考資料。

●作者：王時齊／政治評論家

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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關鍵字名家論壇姚文智金曲獎柯文哲蕭敬騰
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