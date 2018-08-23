NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈浪費2個金牌點　詹家姊妹僅獲銀牌洪榮宏再轟陳施羽　離婚日想不起來遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

請好兄弟多體諒　紙錢焚燒改米、善代金

記者郭政隆／嘉義報導2018/08/23 13:21
▲吳博章科長說明選用金紙造型代金米拜拜，保佑又保健康。（圖／記者郭政隆攝影2018.8.23）
▲吳博章科長說明選用金紙造型代金米拜拜，保佑又保健康。（圖／記者郭政隆攝影2018.8.23）

農曆七月的中元普渡，在慎終追遠及仁心廣被的傳統觀念中，除了祭祀豐盛佳餚外，紙錢的焚燒當然也是必備的場景，但在地球暖化及環保思維高度提升下，如何兼顧民俗與環保則成關注要題，近年來嘉義市環保局一再推廣環保祭祀，鼓勵民眾參與社區或寺廟的聯合普度法會，提供紙錢集中載運處理服務，除採用傳統祭祀外，更推出「以善代金」或「以糧代金」，以兼顧環保與愛心。

嘉義市環保局於8月11日至9月9日的農曆七月普度期間，為推廣環保祭祀，提供有紙錢集中載運處理服務，寺廟或民眾如欲響應紙錢集中燒，請撥打該局服務專線預約，即有專人服務；或是上環保局網站下載清運單，填寫後以傳真登記；另外，在民眾響應紙錢減量的同時，也可響應「以善代金」，透過全家便利商店FamiPort系統或郵政劃撥，將購買紙錢的費用轉捐至創世社會福利基金會、家扶基金會、嘉義市腦性麻痺協會及嘉邑行善團等四家社福團體合作，幫助弱勢族群或修橋鋪路，或可響應「以糧代金」，嘉邑城隍廟和九華山地藏庵自9月10日起提供1,300份金紙造型代金米供民眾拜拜時選用，保佑又保健康。

環保局空氣及噪音管理科科長吳博章表示，農曆七月期間均提供免費紙錢載運服務，撥打專線即有專人服務，另外也呼籲民眾響應少金、少香的減量政策，降低紙錢焚燒量，將其轉化為大愛精神發揚，讓祭祀的虔心誠意不減，同時兼顧環保與愛心，透過眾人攜手努力，讓農曆七月除了是普度教孝月以外，更是環保平安月。

關鍵字嘉義市環保局中元普渡吳博章以糧代金以善代金紙錢集中
同室操戈　黃錫墉退黨參選戰陳文昌澎湖首辦模擬公投　家長投不信任票

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan