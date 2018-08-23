請好兄弟多體諒　紙錢焚燒改米、善代金

農曆七月的中元普渡，在慎終追遠及仁心廣被的傳統觀念中，除了祭祀豐盛佳餚外，紙錢的焚燒當然也是必備的場景，但在地球暖化及環保思維高度提升下，如何兼顧民俗與環保則成關注要題，近年來嘉義市環保局一再推廣環保祭祀，鼓勵民眾參與社區或寺廟的聯合普度法會，提供紙錢集中載運處理服務，除採用傳統祭祀外，更推出「以善代金」或「以糧代金」，以兼顧環保與愛心。

嘉義市環保局於8月11日至9月9日的農曆七月普度期間，為推廣環保祭祀，提供有紙錢集中載運處理服務，寺廟或民眾如欲響應紙錢集中燒，請撥打該局服務專線預約，即有專人服務；或是上環保局網站下載清運單，填寫後以傳真登記；另外，在民眾響應紙錢減量的同時，也可響應「以善代金」，透過全家便利商店FamiPort系統或郵政劃撥，將購買紙錢的費用轉捐至創世社會福利基金會、家扶基金會、嘉義市腦性麻痺協會及嘉邑行善團等四家社福團體合作，幫助弱勢族群或修橋鋪路，或可響應「以糧代金」，嘉邑城隍廟和九華山地藏庵自9月10日起提供1,300份金紙造型代金米供民眾拜拜時選用，保佑又保健康。

環保局空氣及噪音管理科科長吳博章表示，農曆七月期間均提供免費紙錢載運服務，撥打專線即有專人服務，另外也呼籲民眾響應少金、少香的減量政策，降低紙錢焚燒量，將其轉化為大愛精神發揚，讓祭祀的虔心誠意不減，同時兼顧環保與愛心，透過眾人攜手努力，讓農曆七月除了是普度教孝月以外，更是環保平安月。