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財經

儲20億美元保障虛擬貨幣　亞洲首張加密貨幣信用卡登台

記者許家禎／台北報導2018/08/23 18:06
▲以熊貓為主元素的香港商熊貓王國文創團隊，挾著IP發展文創資源的優勢商機，宣布與Cuallix國際金融集團合作，推出PandaGold熊貓幣聯名信用卡與銀聯卡。（圖／許家禎攝，2018.8.23）
▲以熊貓為主元素的香港商熊貓王國文創團隊，挾著IP發展文創資源的優勢商機，宣布與Cuallix國際金融集團合作，推出PandaGold熊貓幣聯名信用卡與銀聯卡。（圖／許家禎攝，2018.8.23）

以熊貓為主元素的香港商熊貓王國文創團隊，挾著IP發展文創資源的優勢商機，今（23）日宣布獲Cuallix國際金融集團實體金融實力背書與支持，將由Cuallix發行PandaGold熊貓幣聯名信用卡（Mastercard）與銀聯卡。業者指出，相較一般信用卡，該卡優勢為儲存在卡內的熊貓幣，可以隨時支付購物或提領現金，而隨著落地使用的點越來越多，流通面變廣，熊貓幣也可能會升值。

業者指出，PandaGold熊貓幣聯名卡可直接在全球標有萬事達與銀聯標誌的商店，當信用卡使用，儲值在卡內的熊貓幣，還可以按即時價格，折算成現金來購物或提領現金。這是全球第二張、亞洲第一張，具有加密貨幣儲存功能的信用卡。

熊貓王國執行董事陳自創表示，該卡內建一個美金帳戶與一個熊貓幣帳戶，兩個帳戶可互相轉換，如果用戶覺得熊貓幣即將升值，可將美金轉成熊貓幣，如果需要刷信用卡消費或提領現金，就可以把熊貓幣再轉成美金使用。目前一個熊貓幣等於0.25美金，而可轉換的匯率為各交易所的平均值，會隨時公布在網站或手機APP上，值得注意的是，幣值匯率可能會有波動。

由於虛擬貨幣方興未艾，民眾多因為看不見、不了解，認為可能有較大風險。為此，陳自創表示，已和國際保險集團合作，讓每個人在一定額度範圍內使用，且現在採實名制，保障又多了一層，不用害怕遺失或卡片被偷走。另外，Cuallix也將發行20億個穩定幣（USDCX），並真實儲備20億美元做為支持，保障持有者不會有面臨泡沫化的風險。

此外，為避免泡沫化，業者還積極發展IP商機作為發動引擎。目前團隊已開發300多種熊貓文創圖案和標誌，包括打造國際動畫電影、手機遊戲、餐飲品牌與主題樂園等各式落地實體店點，希望透過虛擬貨幣與落地實體店面消費，達到線上串聯線下、虛實整合的效果，讓整體流通性變廣變寬。

陳自創指出，加速金流後，隨著流通面越廣，幣值就可能上升，那麼可以運用的資金也會變多，而目前已發行一萬張熊貓幣聯名卡。

 

關鍵字虛擬貨幣熊貓王國虛實整合ip熊貓幣聯名信用卡加密貨幣
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