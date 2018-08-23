機器人教打八段錦　智慧健康真體驗

因應高齡化社會來臨，嘉義市東、西區衛生所在去年承接高齡友善社區健康營造計畫，目前東、西區共有14里參與計劃，讓社區提出自己的健康需求，發展出各自的特色；嘉義市衛生局並於23日在北興國中舉辦高齡友善社區健康營造趣味運動會，當中最亮眼的是義守大學所開發的八段錦機器人，長輩們在機器人帶領下，一起做養生操，讓長輩們留下難忘的回憶。

今日的高齡友善社區健康營造趣味運動會，約有近400名長者以老師設計的簡單恰恰舞步，現學現賣開啟活動序幕，接著各個長輩們都卯足了勁參加具有復健性質的趣味競賽，充分展現老而健康的活力，為社區爭取最佳成績，同時也透過義守大學所開發的機器人同台演繹八段錦功法，機器人的動作設計不但具有職能治療的功能，同時也讓大家看的到、摸的到、感覺的到智慧健康的存在。