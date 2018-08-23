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機器人教打八段錦　智慧健康真體驗

記者郭政隆／嘉義報導2018/08/23 19:49
▲機器人帶領大家，一起做八段錦養生操，（圖／記者郭政隆攝影2018.8.23）
▲機器人帶領大家，一起做八段錦養生操，（圖／記者郭政隆攝影2018.8.23）

因應高齡化社會來臨，嘉義市東、西區衛生所在去年承接高齡友善社區健康營造計畫，目前東、西區共有14里參與計劃，讓社區提出自己的健康需求，發展出各自的特色；嘉義市衛生局並於23日在北興國中舉辦高齡友善社區健康營造趣味運動會，當中最亮眼的是義守大學所開發的八段錦機器人，長輩們在機器人帶領下，一起做養生操，讓長輩們留下難忘的回憶。

今日的高齡友善社區健康營造趣味運動會，約有近400名長者以老師設計的簡單恰恰舞步，現學現賣開啟活動序幕，接著各個長輩們都卯足了勁參加具有復健性質的趣味競賽，充分展現老而健康的活力，為社區爭取最佳成績，同時也透過義守大學所開發的機器人同台演繹八段錦功法，機器人的動作設計不但具有職能治療的功能，同時也讓大家看的到、摸的到、感覺的到智慧健康的存在。

嘉義市衛生局企劃科長陳怡靜表示，隨著高齡人口攀升，長者失能、失智的人口也隨之增加，嘉義市在民國96年成為台灣第一個推動「高齡友善」的示範城市，東、西區衛生所在去年承接社區健康營造計畫，經過和里長、里民討論後，讓社區提出自己的健康需求，進行健康營造，目前東、西區各有7里參與，也發展出各自的特色，今天的活動就是希望社區透過經驗交流，互相觀摩學習而更臻完善。

本次活動主要來自仁義、圳頭、興村、林森、盧厝、翠岱、保生、北湖八個里的里長與長者們的熱情參與，年齡最大的圳頭里89歲李體文伯伯神采奕奕的玩著套圈圈、林森里89歲的王張水妹奶奶以有力的佛山無影腳推動水瓶，所有的長輩和里長們全都開心的玩在一起，趣味競賽項目主要是以生活化、兼具訓練下肢肌力、手眼協調能力的懷舊童玩方式來進行，讓長者們在遊戲的過程中享受樂趣，找回健康。

 

關鍵字嘉義市衛生局八段錦機器人義守大學北興國中
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