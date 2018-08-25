殷鑑養護機構火災　嘉市辦理醫事應變聯繫

為了預防因應，同時讓醫護人員們更熟悉火災發生時的救災和應變方式，以降低火災發生時損害，嘉義市衛生局25日邀請轄內各醫院、護理之家及安養護機構於聖馬護理之家召開「嘉義市醫事及養護機構火災緊急應變聯繫會議」，並針對此次釀成重大火災可能主因，延誤通報、未關門、床墊為易燃物等進行討論外，同時要求各院、護理之家及安養機構再次加強檢視，務必落實消防環境與人員熟稔火災發生時之初期應變演練。

衛生福利部台北醫院附設護理之家的一場惡火，造成13死、59傷憾事，而嘉義市總計有12家醫院(3,515床)及14家護理之家(1,345床)，因醫院、護理之家收容對象，很多是行動困難、無法自行避難，甚至需要醫療器材輔助才能維持生命徵象的病患，一旦這類場所發生火災，勢必對病人造成極大的威脅。

嘉義市長涂醒哲表示，台北醫院護理之家的惡火造成13人死亡、多人受傷嚴重災情，對於拯救生命的醫院而言，實為不可承受之重，然水火無情，希望能藉由本次研討會讓本市醫護人員從中學習到如何預防火災的發生，以及火災發生時該如何處理火、煙、人員疏散、救助、善後等問題，讓院內的病患能得到更精準且安全地照顧，涂醒哲並強調，唯有平時不斷地加強演練、演習、模擬各種狀況，才能在火警發生時在最短的時間內，快速且大量的疏散行動困難的病患。

嘉義市消防局局長蘇耀星指出，火警發生時，小小疏忽或是處理程序上的錯誤，都足以造成非常大的死傷，醫院人力無法完全處理所有事務，必須藉由全院人力以及消防力才能將損害降到最小，因此，院內裝設自動通報系統響起時，院方人員需確認是否為真正火警，若現場有看到煙，首要之務不是救人，而是應立即通報119。台灣濕度重加上粉塵，容易造成自動通報系統產生誤報的情況，因此需要靠人員加強管理。此外，特別強調煙控、火控、防煙閘門系統的重要性，才能讓蔓延的火勢得到有效的控制，將損害降到最小。

衛生局醫政科科長王鳳玉表示，該局每年結合消防局及工務處，督促各家醫院及護理之家須辦理2次實地防災演練，其中1次必須於夜間演習，演練重點為災害通報、動員及人力招回、緊急應變原則(如火災RACE)、疏散避難及持續照顧等；每年亦辦理複合式緊急災害應變示範觀摩演練，14家護理之家均須派員參與觀摩。另外，衛生局已連續2年聘請台大石富元醫師及警大沈子勝教授針對急救責任醫院維生硬體設施(防火區劃、無法自行移動病患逃生通道、發電機、液氧槽及燃氣管理、電器安全、易燃物管理)進行檢測及輔導，以確保市民眾就醫、住院醫療環境安全。