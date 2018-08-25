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前進災區　嘉市府與行善團支援嘉縣災情

記者郭政隆／嘉義報導2018/08/25 17:02
▲嘉義市長涂醒哲一起幫忙打包肉粽。（圖／記者郭政隆攝影2018.8.25）
▲嘉義市長涂醒哲一起幫忙打包肉粽。（圖／記者郭政隆攝影2018.8.25）

8月23、24日的連績暴雨，使嘉義縣多處成為與外隔絕的水鄉澤國，特別是沿海地區更形嚴重，嘉義市政府除調派3部移動式抽水機前往馳援嘉義縣災情，另外由工務處特別再派1台抽水機前往故宮南院；而嘉邑行善團也本著人饑己饑精神，25日上午再緊急支援7000個肉粽、500個便當，到嘉義縣東石、新港、布袋等地區，讓受災朋友能有溫飽的食物補給。

行善團理事長蔡萬華表示，從昨天開始行善團陸續送出了2000個便當、1000個包子，他們得知嘉義縣東石的災情特別嚴重，因此今天還要送出7000個粽子、500個便當給新港、東石、布袋，未來這幾天嘉義縣一定需要更多資源，幫助災民重新清掃家園，大家一起有錢出錢有力出力，幫助災民度過難關。

嘉義市長涂醒哲25日上午也前去行善團包裝粽子的嘉義市蓮花粽店，與該團蔡萬華理事長、蔡坤章理事，與所有志工朋友在，一起幫忙打包7000個肉粽，準備送到目前積水尚未退的嘉義縣東石、新港、布袋等地，涂醒哲感謝行善團的善心義舉，一起發揮最大救災力量，而蔡萬華也感謝市長特別前來為志工朋友加油打氣。

涂醒哲表示，感謝天地、感謝所有市民朋友與市府團隊，嘉義市本次災情相對其他縣市小很多，嘉義市在24日凌晨大雨造成部分地區積水、橋樑封閉，但天一亮雨勢稍歇，水就馬上退盡，可以說99%的地區沒有受到傷害，另針對紅瓦厝社區重慶六街、東義路部分，這些一直來都受水患所擾的低窪地區，市府團隊已經申請到補助經費，將以更系統的方式解決淹水問題。

市府工務處指出，嘉義市8月23日至24日降雨量累積24小時達到504公厘，已為「超大豪雨」等級，紅瓦厝社區僅有一條道路為都市計畫道路，道路及排水系統多為建商自行建造，不僅老舊且容量過小，有些巷弄甚至完全無排水溝，目前嘉義市區裡，有百分之76地區已建雨水下水道，百分之24地區仍未建雨水下水道，紅瓦厝社區即屬於無雨水下水道區域、同時地勢低窪，先天排水不易，要解決紅瓦厝淹水問題，市府將與嘉義縣合作整治區域排水，同時向中央爭取生活圈道路交通系統建設計畫經費也已通過，其中1270萬元用地費及962萬元工程費，就是要開闢重慶一街(紅瓦里)12米計畫道路拓寬工程，未來道路拓寬與新設雨水下水道要一起設計。

關鍵字嘉邑行善團蔡萬華涂醒哲紅瓦厝社區超大豪雨嘉義市政府
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