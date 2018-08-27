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Fed主席鮑爾警告 過度依賴「模型」制定政策有風險

鉅亨網2018/08/27 11:46
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美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell)，在 24 日央行年會上表示，過去的貨幣政策太過依賴模型與理論，導致部分政策並不符合當下的經濟環境，未來，Fed 就更依賴「數據」制定政策。

美國的經濟陷入正向與反向拉力，美國的稅改政策利多與政府提升支出，帶來的正向影響力尚未完全定價，另一方面，中美貿易戰持續升溫，恐對經濟增長造成損害，迫使聯準會提早結束升息循環。

此種複雜的環境，是對於聯準會來說是陌生的領域，過去的聯準會主席只須關注通膨過低與增長疲弱等問題，但鮑爾面臨著更多的挑戰，美國目前的失業率為 3.9%，低於充分就業水平，多數經濟學家認為在此低水平，可能迫使薪資水平提升或勞動力不足等問題。聯準會正在找尋產生通膨攀升壓力的適當失業率水平。

鮑爾在 24 日的演講中指出，必須衡量正反雙方的風險，且不該過度依賴自然利率 (Neutral Funds Rate) 來決定升息速度，理論上來說，在健全的經濟環境下，該利率將不會促使投資或支出增長，但亦不會抑制。

鮑爾認為，過去聯準會曾因過度依賴技術性指標，而做出錯誤決定，因此，未來聯準會應更專注於市場情況，以及衡量當前經濟數據，以制定更合宜的政策，而不是過度依賴自然利率與失業率水平的技術指標。

聯準會最新的點陣圖預測，今年將在升息兩碼，2019 將升息 3 碼。與此同時，聯準會正在實行縮減資產負債表，此過程正在對一些金融市場造成上行壓力，緊縮政策目前尚未有明確的終點。

鮑爾在演講表示，升息步伐將更緩慢而穩定，他警告說，對升息的時間點，有著先入為主的預測，將使聯準會升息步伐偏離軌道，市場認為，鮑爾似乎是在暗示，12 月不一定會進行升息。

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