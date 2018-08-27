Fed主席鮑爾警告 過度依賴「模型」制定政策有風險

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell)，在 24 日央行年會上表示，過去的貨幣政策太過依賴模型與理論，導致部分政策並不符合當下的經濟環境，未來，Fed 就更依賴「數據」制定政策。

美國的經濟陷入正向與反向拉力，美國的稅改政策利多與政府提升支出，帶來的正向影響力尚未完全定價，另一方面，中美貿易戰持續升溫，恐對經濟增長造成損害，迫使聯準會提早結束升息循環。

此種複雜的環境，是對於聯準會來說是陌生的領域，過去的聯準會主席只須關注通膨過低與增長疲弱等問題，但鮑爾面臨著更多的挑戰，美國目前的失業率為 3.9%，低於充分就業水平，多數經濟學家認為在此低水平，可能迫使薪資水平提升或勞動力不足等問題。聯準會正在找尋產生通膨攀升壓力的適當失業率水平。