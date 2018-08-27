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中國7月工業企業利潤小降 分析師：後續關注需求側邊

鉅亨網2018/08/27 11:56
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中國國家統計局今 (27) 日公布，1-7 月，中國規模以上工業企業實現利潤年增 17.1%，成長速度比 1-6 月份放緩 0.1 個百分點，其中，7 月份利潤增長 16.2%，比上個月下降 3.8 個百分點。有分析師指出，企業獲利微降符合預期，預計接下來工業企業獲利增速將緩慢向下。

中國國家統計局公布，1-7 月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額人民幣 1.19132 兆元 (下同人民幣)，年增 30.5% ；集體企業實現利潤總額 125.2 億元，增長 4.1% ；股份制企業實現利潤總額 2.7801 兆元，增長 21.3 % ；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額 9422.4 億元，增長 7.5% ；私營企業實現利潤總額 1.02151 兆元，增長 10.3% 。

7 月份，規模以上工業企業實現利潤總額 5151.2 億元，年增 16.2% ，增速比 6 月份放緩 3.8 個百分點。

國家統計局工業司何平博士解讀，最新數據可看出供給側結構性改革成效繼續顯現，一是企業成本持續下降，規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本和費用合計為 92.63 元，與去年同期相比下降 0.38 元；二是槓桿率繼續降低，其中國有控股企業資產負債率為 59.4% ，比去年同期降低 1.3 個百分點，為 2016 年以來最低水準。

何平也指出，工業企業效益保持良好，獲利能力明顯增強，產品存貨週期加快，新增利潤主要來自於石油、鋼鐵、建材、化工等行業。

華泰宏觀分析師李超指出，1-7 月規模以上工業企業利潤年增率為 17.1%，利潤比上個月微降完全符合先前預期，維持穩健主要依靠 PPI(生產者物價指數) 支撐，而 PPI 走勢很可能在環保督查影響下繼續維持每月正增長，代表著未來工業企業利潤增速向下的速度將是緩慢的。

李超預計，今年工業可維持較強韌性，隨著官方政策調整，預計基礎建設投資將有所反彈，認為接下來應關注後續需求側邊際變化對相關工業行業的拉動。另外，持續看好今年政策增加對航空航天、半導體、集成電路、5G、軌道交通裝備等高端製造行業的投入，以對沖製造業向下壓力。

A 股今日走高，包括上証指數、深証成指與創業板指三大指數漲幅皆超過 1%。

上証指數今日走勢(圖自新浪財經)
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