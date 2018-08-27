SONY旗艦機XZ3渲染圖曝光　採S845指紋辨識儀

據傳 Sony Xperia XZ3 將於 8 月 30 日在德國柏林 IFA 2018 上推出，現 Xperia XZ3 的渲染圖更搶先曝光，儘管並非傳言中的瀏海機，但從渲染圖可見機身邊框再縮窄，更加接近於一台「全屏幕」手機。

Xperia XZ3 螢幕寬高比 18：9 ，且於頂部和底部保持了過去 Sony 一貫的邊框設計， Xperia XZ3 則更為縮窄，令整體螢幕接近「全屏」。而索尼的相機鏡頭一向是業界首屈一指，早先有傳言指 Sony Xperia XZ3 未有現今大多數旗艦機所採用的雙鏡頭設計，而是使用性能強大的 48MP 單鏡頭相機。然而根據最新消息指出， Xperia XZ3 將搭載類似於 XZ2 Premium 上的雙攝像頭設置。從曝光的渲染圖片可見， Xperia XZ3 具備一大型後置攝像頭，而夾在 LED 閃光燈和相機之間的橢圓形傳感器，傳將用於雷射自動對焦功能。索尼 Xperia 系列手機並不像一般智慧手機所使用的虛擬快門鍵，而是一貫地於右下方設置專門的快門按鈕，希望滿足高度拍攝需求的用戶群。