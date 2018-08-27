嘉義市長選戰開始登記　二女將拔得頭籌

8月27日是年底九合一選戰開放登日的第一天，也是農民曆上的好日子，嘉義市長參選人蕭淑麗議長、前市長黃敏惠，上午分別前往嘉義市選委會登記，正式參選第十屆嘉義市長，現任市長涂醒哲則表示，將良辰吉日禮讓兩位女將先登記，他要於28日上午再行登記。

嘉義市議長蕭淑麗，是在蔡貴絲前議長、競選總部鄧慶田主任委員、總幹事黃秋澤議員、嘉義市農會劉明澄理事長、嘉義市工業會榮譽理事長陳建言等士、農、公、商、工各界代表百餘名鄉親陪同下，到嘉義市選委會完成登記。蕭淑麗並提出13項攸關全嘉義市福祉的市政建設規劃，她表示要先做好城市區域生活圈定位，城市五大特色生活圈（城東─自然觀光養生圈，城西─農、經產業圈，城南-青創、生態休閒圈，城北─文化經貿產創圈，城中─生活消費圈），隨後並與陪同登記的鄉親們一起登上車隊遊行市區，向市民們拜票請安。