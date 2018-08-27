嘉義市長選戰開始登記　二女將拔得頭籌

8月27日是年底九合一選戰開放登日的第一天，也是農民曆上的好日子，嘉義市長參選人蕭淑麗議長、前市長黃敏惠，上午分別前往嘉義市選委會登記，正式參選第十屆嘉義市長，現任市長涂醒哲則表示，將良辰吉日禮讓兩位女將先登記，他要於28日上午再行登記。
嘉義市議長蕭淑麗，是在蔡貴絲前議長、競選總部鄧慶田主任委員、總幹事黃秋澤議員、嘉義市農會劉明澄理事長、嘉義市工業會榮譽理事長陳建言等士、農、公、商、工各界代表百餘名鄉親陪同下，到嘉義市選委會完成登記。蕭淑麗並提出13項攸關全嘉義市福祉的市政建設規劃，她表示要先做好城市區域生活圈定位，城市五大特色生活圈（城東─自然觀光養生圈，城西─農、經產業圈，城南-青創、生態休閒圈，城北─文化經貿產創圈，城中─生活消費圈），隨後並與陪同登記的鄉親們一起登上車隊遊行市區，向市民們拜票請安。
前市長黃敏惠，則是在立法委員曾銘宗、蔣萬安、總督導陳政寬等人，及新住民、原住民，百工百業代表及電動車隊的陪同下，化身嘉義市民「勇媽」，以嘉年華會的方式，上午前往嘉義市選舉委員會，正式登記參選；黃敏惠提出「經濟5+1」政見，規劃從觀光行銷、教育文化、青年磁吸、健康運動及創新產業等5大面向，全方位將嘉義市打造為「臺灣西部走廊的消費新都心」。規劃包括招商引資、推動電子支付、設置創新育成基地等政策；黃敏惠同時也強調，九年執政經驗，她清楚嘉義的方向，瞭解市民的需求，她要陪伴嘉義市民，朝未來前進，追求新的幸福。
涂醒哲競選總部籌備處總幹事陳茂松表示，競選總部本來在上週開會決定，涂醒哲市長將一馬當先，在候選人登記的8月27日第一天即前往市選委會登記參選。後來獲悉蕭淑麗議長也決定第一天登記，隨後黃敏惠前市長亦宣布同一天登記，競選總部隨即開會討論，決定將第一天登記參選的良辰吉日禮讓兩位女將，讓她們兩位先登記，涂市長將於28日上午9點，前往嘉義市選委會登記參選下一屆市長，而於完成登記後，將自市選委會為起點，遊行市區後，回到總部解散，遊行路線將於明日再行公布。