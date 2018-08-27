Google Pixel3上市前外流　 網驚見開箱文

據傳 Google 年度旗艦機 Pixel 3 XL 將於 10 月 4 日上市，距上市仍有兩個月，為數眾多的相關「諜照」卻不斷瘋傳，除了相機樣品、無線充電座等，早先更有俄國媒體提前曝光完整實機照，現又有 YouTuber 搶先取得從黑市購得的 Pixel 3 XL ，還做了一段完整的開箱視頻令產品所有細節一覽無遺！
YouTube 頻道《 In DIGI 》發布了一個視頻，開箱了全新的 Pixel 3 XL ，詳盡介紹了這款手機於外觀上的細節及各種配件。 其中 USB-C 接口的耳機與去年的 Pixel Buds 外型如出一轍，另有可將舊手機的資料輕易移轉至 Pixel 手機上的 Quick Switch Adapter 轉接器，以及 #teampixel 貼紙皆包含在其中。
▲從開箱影片中可見， Type-C 接口的耳機與前代 Pixel Buds 外觀上極為相似。（圖／翻攝 YouTube）
此外，做為 Pixel 手機中的最大看點--「相機」亦再次升級，包括設置於瀏海中的前置雙鏡頭相機、後置雙鏡頭，以及視覺處理晶片。據產業界人士披露， Google Pixel 3 和 Pixel 3 XL 兩款前置鏡頭皆採雙鏡頭設計，內含傳感器的廣角鏡頭所呈現出的「散景」將更有助於拍攝出絕佳自拍照，因而被 Google 稱為「超級自拍」模式。過去，市面上其他數款 Android 手機亦採用了類似的雙鏡頭設計，包括 Oppo 、 Vivo 、聯想等。
從俄國媒體披露的實機可見， Pixel 3 前置鏡頭或將取消原本的臉部修飾拍攝，而改為「自然」與「柔和」選項。同時設置於「瀏海」內的前置雙鏡頭，推測將被運用於臉部安全辨識功能。 從早先洩漏的 Google Pixel 3 XL 消息亦指，該設備的後置攝像頭為 1220 萬像素，而前置雙鏡頭為 810 萬像素。其中有趣的是，儘管 Pixel 3 的前置鏡頭為雙鏡頭設計，後置鏡頭卻採單顆鏡頭。 據 Google 所稱，單顆鏡頭搭載上 HDR+相機功能與視覺處理晶片便足以強大，然目前尚未知將有何種相關軟體面的應用。
▲後置單鏡頭相機。（圖／翻攝 Google Pixel 3）
▲外流 Pixel 3 XL 於相機設置介面。（圖／翻攝 Google）