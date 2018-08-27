Google Pixel3上市前外流　 網驚見開箱文

據傳 Google 年度旗艦機 Pixel 3 XL 將於 10 月 4 日上市，距上市仍有兩個月，為數眾多的相關「諜照」卻不斷瘋傳，除了相機樣品、無線充電座等，早先更有俄國媒體提前曝光完整實機照，現又有 YouTuber 搶先取得從黑市購得的 Pixel 3 XL ，還做了一段完整的開箱視頻令產品所有細節一覽無遺！

YouTube 頻道《 In DIGI 》發布了一個視頻，開箱了全新的 Pixel 3 XL ，詳盡介紹了這款手機於外觀上的細節及各種配件。 其中 USB-C 接口的耳機與去年的 Pixel Buds 外型如出一轍，另有可將舊手機的資料輕易移轉至 Pixel 手機上的 Quick Switch Adapter 轉接器，以及 #teampixel 貼紙皆包含在其中。