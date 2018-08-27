關稅大戰 中國致力降低倚賴美市場與供應商

北京因應關稅大戰的作法，凸顯中共寧願付出失去銷路和工作機會的代價，也不放棄會導致和華府、歐洲等貿易夥伴衝突加劇的計畫。

北京不久前宣布調降關稅和其他改變措施，卻拒絕美方提出的縮減「中國製造2025」等計畫規模要求。「中國製造2025」意在透過國家力量，打造中國在機器人、生物科技等領域的冠軍企業。美國領導階層表示，「中國製造2025」等計畫違背北京的開放市場承諾，可能會侵蝕美國的產業領袖地位。

（中央社北京27日綜合外電報導）美中關稅大戰方酣，北京的因應之道是促使企業提高和他國的貿易往來。但幾乎沒有國家能取代美國的出口市場和產業技術來源，包括中國政府亟欲發展的電信設備製造在內。

英國研究機構牛津經濟公司（Oxford EconomicsLtd.）經濟學家何天杰（Tianjie He，譯音）透過電子郵件接受媒體訪問時表示：「中國將科技和產業政策視為成長的基礎，因此很難看到中國領導階層會承諾作出重大改變。」

川普已對總值500億美元的中國輸美產品加徵關稅，包括華府聲稱受惠於不當政策的超音波掃描儀和工業零件在內。中國也對差不多等值的美國產品採取報復性懲罰措施。

瑞士信貸銀行（Credit Suisse）亞太區市場研究部董事總經理陳昌華（Vincent Chan）認為，關稅大戰對中國的衝擊「不大，且能控制，至少目前是如此」。他表示，可能的「最糟情況」是，美國若履行所有加徵關稅威脅，中國今年的成長率可能因此蒸發0.2個百分點，2019年則會減少1.3%。

北京迄今對美國採取的報復措施中，最令人震驚的就是取消大豆訂單；這是美國去年對中國的最大宗出口，總額達210億美元。此舉重創2016年大選投票支持川普的眾多美國農業州，卻也導致使用美國進口大豆作為動物飼料的中國農民和大豆油食品加工業者成本大漲。

這可能為巴西帶來意外之財。不過中國早已是巴西的最大出口市場，大豆消耗量占全球供應量的2/3。中國去年共進口9500萬公噸大豆，比巴西所有出口量高出50%以上。

美國市場研究機構大豆與玉米顧問公司（Soybean& Corn Advisor Inc.）總裁柯杜尼爾（MichaelCordonnier）表示，「中國人可以隨心所欲談論尋找其他大豆來源」，不過這個國家進口的大豆，有80%來自美國、巴西和阿根廷。

柯杜尼爾指出：「若想進口大豆，通常必須來自前述3國中的任一國。」

中國主管當局7月1日調降汽車進口關稅，卻提高美國進口車稅率；這對德國和日本豪華車品牌有利。

對維繫數以千萬計工作機會的中國出口業者來說，要找到足以取代美國的市場，難度較高。

美國去年共自中國採購4300億美元產品，占中國出口總額2.2兆美元的20%。擁有28個成員國的歐洲聯盟（EU）是中國的第二大市場，出口總額3700億美元。

浙江義烏市一家提袋製造商的胡姓總經理表示：「我們無法承受失去美國市場的代價。」

中國官員指出，國家主席習近平主導推動的「一帶一路」計畫，在亞、歐各地興建港口、鐵路和其他基礎設施，以促進這些國家和中國的貿易，可能可為中國業者提供市場。

中國國際貿易學會高級研究員李永表示：「中亞、東歐、非洲和南美等區域具有發展潛力，但也有發展失衡和經濟不穩定的問題。」（譯者：陳宜君/核稿：劉學源）1070827