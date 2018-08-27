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喝不到珍奶鬧自殺！這間飲料店爆紅　網：排一小時才買到

生活中心／綜合報導2018/08/27 21:29
▲一名婦人因為喝不到珍奶把自己關進浴室鬧自殺，意外讓鹿港「便便屋」手搖飲料店爆紅。（圖／翻攝自臉書）
▲一名婦人因為喝不到珍奶把自己關進浴室鬧自殺，意外讓鹿港「便便屋」手搖飲料店爆紅。（圖／翻攝自臉書）

台中市一名 23 歲粘姓少婦日前跟丈夫到鹿港遊玩，因丈夫未停車讓她買「便便屋」的珍珠奶茶，回家後竟崩潰哭鬧甚至以死相逼。 事件曝光後，網友紛紛好奇這家珍奶到底多好喝，短短幾天鹿港「便便屋」立刻大排長龍，老闆更是搖茶搖到手軟。一夕爆紅讓店家措手不及，為了不讓上門的客人撲空，今（ 27 ）日特別暫停營業一天備貨。

台中市烏日警分局龍井分駐所 22 日傍晚接獲報案，指稱有婦人在家中揚言輕生，趕抵現場後發現粘姓少婦將自己反鎖在浴室裡，不斷哭喊「為什麼不買珍奶？」原來是夫妻倆白天開車到彰化鹿港遊玩，妻子想買當地「便便屋」的珍珠奶茶，但丈夫經過時沒停車讓她去買，妻子為此哭鬧不休，甚至把自己反鎖在浴室裡揚言輕生。最後在警方一番勸說下，夫妻倆手牽手開心地前往鹿港買珍奶，順利化解婚姻危機。

消息一出，掀起大批網友熱烈討論，紛紛留言「又是一個朝聖的地方」、「我只知道便便屋的仙草甘茶好喝」、「鹿港便便屋～真的好喝」，也有網友特地朝聖，發現「便便屋」果真大排長龍，驚呼「排了一小時才買到」、「外面排約 20 位客人，電話預約響不停」、「水果茶有滿滿的水果，裡面還有愛玉，喝起來口感不錯誒！」

對此，店家老闆在臉書社團「～～我愛鹿港小鎮～～」發文表示，開店 9 年第一次當上媒體新寵兒，讓小店措手不及、來不及備貨，並公告「在此說聲抱歉『今日珍珠已經售完了』，為了不讓上門的客人撲空，小店 8/27 （星期一）暫停營業一天備貨， 8/28 （星期二） 07:00 準時開店」。

老闆也還原當天狀況表示，夫妻倆回來買珍奶，老闆娘特地替他們調配一杯「三比八仙干」，「客人喝完深情的看著老闆娘說再見（我想大概是這輩子沒喝過那麼好喝的仙干），其實珍奶好喝誇大了（大概就是她開心煮個幾杯賣完就沒了），我個人比較推 『三比八仙干』」，並感謝舊雨新知的光顧和愛戴。


▲店家老闆公告「小店 8/27（星期一）暫停營業一天備貨，8/28 （星期二）07:00 準時開店」。（圖／翻攝自臉書）

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