嬰幼兒頭型怪別輕忽 顱縫早閉恐致發展遲緩

羅小弟剛出生時，媽媽就發現這孩子頭型不一樣，頭頂很尖，兩側很扁、後腦勺非常窄，但孩子發展都沒問題，除了頭型怪外也沒有其他症狀。她帶孩子做了許多檢查，也沒發現異狀，只好安慰自己可能是睡姿或餵奶姿勢造成，也特別幫羅小弟留長長的頭髮來修飾頭型。

人類頭骨上的顱縫，分為前額顱縫、冠狀顱縫、矢狀顱縫及人字顱縫。其中前額顱縫大約在出生後7至8個月癒合，其他顱縫都要到成年之後才會癒合，提前癒合就稱為顱縫早閉症。

（中央社記者陳偉婷台北28日電）3歲羅小弟出生時頭型就偏長、兩側狹窄，額頭及頭頂很凸，直到2歲因感冒到小兒科看診，經醫師提醒才驚覺不妙，檢查發現是顱縫早閉症，若沒有及早治療，日後可能發展遲緩。

但羅小弟2歲多時因感冒到小兒科就診，醫師非常警覺，認為羅小弟的頭型並不正常，鼓勵家長帶孩子到大醫院檢查，意外發現竟有矢狀顱縫早閉症。

林口長庚醫院整形外科主治醫師盧亭辰今天在記者會表示，矢狀顱縫早閉症占所有顱縫早閉症5成，多發生在男童身上，跟遺傳無關。雖然羅小弟當時只有頭型異常，但顱縫早閉會限制腦的發展空間，可能造成腦壓上升，進而影響兒童智力及發展。

顱縫早閉症要以手術矯正頭型，把頭骨切割取出並重新拼裝，工程浩大，也可能有大失血的風險。羅爸爸一開始非常反對，認為「孩子好好的，又沒發展遲緩，為何一定要動刀？」

盧亭辰說，單一顱縫早閉的患者有17%會有腦壓升高問題，多條顱縫早閉者的風險則高到47%，且可能有眼壓升高、合併呼吸道狹窄、神經發育障礙、且可能因頭型造成社會心理障礙。

盧亭辰表示，羅小弟當時雖無其他問題，但因矢狀顱縫早閉多會造成語言發展問題，等孩子到5、6歲時，因學習項目變多，可能就會發生應付不來、學習遲緩的狀況。

顱縫早閉症在懷孕時可透過高層次超音波發現，不過，盧亭辰說，顱縫早閉在亞洲人的發生率較低，大約1年僅40至50人，比西方人罕見，國內醫師也對此症較不熟悉，未必能在產前檢查就診斷。

但顱縫早閉症有手術治療黃金期，最好在3歲以前，因腦容量在3歲時就已發展約成人的9成，年紀愈大，手術就會愈困難，增加失血風險，成效也較差。國外大型醫院更將最佳手術時間訂為1歲。

林口長庚醫院整形外科系主任廖漢聰說，顱縫早閉症不易診斷，目前大多數病人都是因為語言肢體發展遲緩、或看小兒科時被發現。建議家長若發現孩子頭部變形、應盡早診斷、治療。

盧亭辰表示，傳統的矯正手術手術時間長也會增加風險，林口長庚引用3D電腦模擬技術，術前先由工程師在電腦上模擬手術，用3D列印把手術導板印製出來，手術導板可用來指引切骨並組裝頭骨，有助大幅減少術中失血情形。

羅媽媽受訪時說，為了讓孩子接受手術，她和先生吵到差點要離婚，很多家長會有迷思，認為孩子好好的、不需要接受治療，不願相信專家意見，但這樣可能誤了孩子一生，建議家長若發現孩子有異狀，應勇敢尋求專業診斷和支持。（編輯：李錫璋）1070828