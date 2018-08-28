公開市場利率升10個基點 代表人行引導利率向上？媒

中國人民銀行昨 (27) 日國庫現金管理中標利率為 3.8%，較前 11 天的 3.7% 提高 10 個基點，有中國媒體解讀，這代表人行在引導貨幣市場利率走勢向上。但也有另一派打臉這項說法，強調最終招標利率的驅動來自存款端及背後監管，和人行沒有任何關係。

《券商中國》報導，所謂中央國庫現金管理商業銀行定期存款，是指中國國庫的資金，主要來自財政收入，一般來說資金會放在人行，因此企業交稅會讓市場流通貨幣減少，相當於緊縮貨幣。

為了維持市場流動性，人行會定期把國庫裡暫時用不到的錢，透過招標以定期存款方式放在商業銀行，一來可以讓中央財政資金獲得更高收益，二來相當於向市場投放基礎貨幣。也就是說，人行這麼做可以釋放流動性，還能傳遞對利率看法，引導市場利率走向。